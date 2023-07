Mikel, María y Juanjo, tres jóvenes con Down y mucho que decir: "Tenemos opinión y es igual de válida que la de todos"

El año pasado se celebró el primer debate académico oficial entre jóvenes con discapacidad intelectual en la Biblioteca Nacional. Fue la semilla que sembró lo que ha sido la primera liga de debate protagonizado por jóvenes con discapacidad intelectual, Yo tengo opinión, que se celebró el pasado mes de junio en Madrid.

En el participaron decenas de chicos y chicas de cinco entidades distintas. Entre ellas Juanjo, María y Mikel, tres jóvenes con síndrome de Down con mucho que decir.

De la mano de Down Madrid y la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), durante todo un fin de semana, jóvenes procedentes de entidades de distintas zonas de España se enfrentaron, dialécticamente hablando, en una iniciativa pionera en el mundo.

Juanjo defiende su postura ante el público. Carlos Horcajada / Imagen en Acción

En esta primera edición, el tema sobre el que tuvieron que debatir fue si es preferible comprar en comercios locales en vez de hacerlo en grandes plataformas online. Tras meses de entrenamiento, y ayudados por expertos y mentores, los participantes demostraron que, no sólo tienen voz, sino que es tan válida y saben defenderla como cualquier otro.

Desde Down Madrid, además de formar parte de la organización de la liga, aportaron dos equipos, uno de ellos el ganador. Juanjo, de 24 años, estuvo en uno de estos equipos, "me ha encantado participar en la liga de debate ‘Yo tengo opinión’, pero encima llegar a la final y ganar… me siento muy orgulloso", nos contó emocionado, "me lo ha pasado muy bien, lo he hecho todo con mucha ilusión y he trabajado mucho para prepararme".

Juanjo, al igual que otros miembros de Down Madrid, acude cada jueves al taller ‘El poder de la palabra’, una actividad que organizan en la entidad con el objetivo de entrenar a los asistentes en el arte de la oratoria. Cada jueves, aprenden a hablar en público, a defender sus opiniones, a gesticular, enfatizar… algo que, sin duda, les ha servido mucho en esta liga, en la que se enfrentaron en la final a Down Granada, los subcampeones, "hemos estado muchos días ensayando, dale que te pego", reconoce María, de 21 años, que se prepara en Down Madrid para conseguir un trabajo en el futuro.

Mikel, estudiante de un programa adaptado de la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los ganadores, nos contó que, además de en el taller, se entrenaba por las noches en casa con su madre, que es profesora, "me he sentido emocionado y he logrado superar los nervios estudiando mucho", asegura.

Mikel, en un momento el debate. Carlos Horcajada / Imagen en Acción

Tanto Mikel, como Juanjo y María, además del taller y del apoyo en casa, han contado con el apoyo de mentores privados, expertos en oratoria de empresas y asociones, como DigitalEs, Asociación Española para la Digitalización, Coca-Cola, El ganso o ZTE.

Aprendizajes que le sirven para la vida

Más allá de formar parte de este tipo de iniciativas, todos los participantes destacan el gran aprendizaje que ha supuesto para ellos esta experiencia, "hablar en público no es fácil, hay que hacerlo con muchas ganas y planteárselo como una meta", asegura Juanjo, "he aprendido un montón de cosas, ha sido una experiencia muy buena que creo que va a servir mucho para el futuro, pues ahora soy capaz de mirar al público, gesticular, escuchar, estructurar… me siento más seguro…", reconoce.

María, por su parte, está segura de que esta experiencia le servirá para encontrar un trabajo más fácilmente, "me ayudará mucho en una entrevista de trabajo, ahora tengo más herramientas para expresarme mejor con la voz y el cuerpo. Me ha ayudado mucho a afrontar mis miedos, la vergüenza y a sacar lo mejor de mí misma… Para mí ha sido un orgullo participar, me siento muy privilegiada, aunque no haya ganado".

Los tres, Juanjo, María y Mikel destacan que les ha ayudado a trabajar codo con codo con otros compañeros, "para mí lo mejor ha sido el trabajo en equipo y que me ha dado mucha confianza en mí mismo", cuenta Mikel.

Estos eran, precisamente uno de los objetivos del debate, una práctica que, como afirman desde Down España, "favorece el desarrollo de competencias transversales muy necesarias en el contexto formativo y laboral actual y que ayudarán a la plena integración profesional y académica de estos jóvenes".

Equipos finalistas junto a Albert Rivera (miembro del jurado), tras la finalización del debate. Carlos Horcajada / Imagen en Acción

Además, verlos en debates públicos, favorecerá un cambio de mirada hacia los jóvenes con discapacidad intelectual y ayudará a poner en valor sus capacidades, "son unos valientes", resalta Elena Escalona, directora general de Down Madrid, "no es fácil hablar en público y, mucho menos, debatir, pero no han dudado y han aceptado el reto. Esta primera edición de 'Yo tengo opinión' va a provocar un cambio de mirada hacia las personas con discapacidad intelectual y eso lo habrán conseguido todos estos debatientes", afirma.

Para que este cambio de mirada sea cada vez más una realidad, María, Juanjo y Mikel invitan a todo el mundo a que participe, pues si bien ha comenzado con un número limitado de equipos, con el ánimo de asegurar el éxito del proyecto, el próximo año ampliará notablemente la cifra de provincias ante la gran cantidad de solicitudes, "queremos animar a más entidades a que se apunten para que el año que viene seamos muchos más".

Tras el debate, todos lo tienen claro, se sienten 'más escuchados, más incluidos, "me parece muy importante que se nos escuche, porque también tenemos opinión y es igual de válida que la de todos", concluyó María.