El gato elfo, una raza en experimentación producto del cruce de esfinges y curl americanos

El gato elfo es una reciente raza en fase de experimentación que aún no se encuentra reconocida definitivamente por ninguna de las asociaciones internacionales de gatos, y cuyo origen se remonta a 2007 en Estados Unidos. Tras el elfo se encuentran dos criadoras norteamericanas, que iniciaron su programa experimental cruzando sphynx o esfinges y curl americanos, con la intención de fusionar las características más destacadas de ambas razas para crear una nueva variedad felina.

Debemos recordar que, en general, las asociaciones felinas desaprueban la creación de nuevas razas derivadas de otras ya existentes y cuyo propósito se centra únicamente en la estética.

El elfo no está completamente calvo, y pueden mostrar dos tipos de pelaje: una capa finísima y sedosa en todo el cuerpo, o por zonas, especialmente alrededor de los dedos de las patas, en la cola, en las orejas curvadas y circundando la nariz. Los cuidados que exige un gato elfo son idénticos a los de su raza base esfinge, con una piel muy sensible a los arañazos, las heridas y las enfermedades de la piel.

El curl americano, mientras tanto, les otorga la mutación de las orejas, y que les confiere el peculiar aspecto que les ha dado nombre. No obstante, en el caso del gato elfo, el rizo de la oreja es menos extremo y el estándar redactado señala que debe tener entre 90 y 180 grados.

Se trata de una raza muy rara y escasa, debido a que al heredar dos mutaciones genéticas muy específicas, pueden pasar dos o más generaciones hasta que nazca un elfo que muestre las dos características que debe poseer un ejemplar: no tener pelo y mostrar orejas curvadas en el ángulo deseado.

Dependientes y sociables

Debido a que proceden de dos razas intrínsecamente caseras y con un amplio historial de selección reproductiva, los elfos son gatos muy dóciles y mansos, extremadamente cariñosos, confiados y extrovertidos con propios y extraños. Se trata de una raza felina que se adapta fácilmente a cualquier entorno familiar y se lleva bien en la convivencia con niños, otros gatos y perros, pero es importante destacar que se debe tener cuidado y supervisar la interacción en el caso de niños muy pequeños, para evitar que lastimen al animal.

Son gatos ágiles, curiosos y activos, que requieren una estimulación ambiental alta para que satisfagan sus necesidades de exploración y ejercicio.

Se admiten todos los colores y patrones presentes en el mundo felino. La calvicie, al tratarse de un gen recesivo, no aparece en todos los gatitos y hay gatos elfos con un pelo corto natural, pero hasta la fecha solo se utilizan como reproductores al poseer una copia del gen pero no admiten pedigrí y se denominan “elfos no estándar”.

Para ampliar información sobre la raza felina de los elfos, se puede contactar con La Asociación Internacional del Gato (TICA).

Desde Animaleros, recomendamos la adopción responsable y que la elección de introducir un gato en nuestro hogar se base en la compatibilidad de estilo y hábitos de vida y no por la apariencia.