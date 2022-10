La primera gata con las orejas “rizadas” hacia atrás apareció en en el porche de una casa en California en 1981. Bautizada como Shulamith, era una hembra negra callejera de pelo semilargo. Estaba preñada, y de sus cuatro crías, dos nacieron con las mismas orejas que la madre. Fue entonces cuando sus adoptantes iniciaron, junto a expertos en genética felina, un programa de reproducción de prueba.

Al presentar a los gatos con esas originales orejas en 1986, algunos de pelo corto y otros semilargo, el interés del mundo felino por esta nueva raza fue instantáneo.

Es importante señalar que su mutación es autosómica dominante, es decir, basta con que uno de los dos padres posea el gen de las orejas curvadas para que pueda transmitirlo. Por otro lado, no nos encontramos ante otro caso como el scottish fold y cuya mutación en las orejas viene emparejada con una malformación anatómica general que es perjudicial para la salud del animal. En el caso de los american curl, un estudio realizado a 383 ejemplares mostró que esta mutación de las orejas no conlleva otras anomalías que afecten a su sistema nervioso ni auditivo, o les cause dolor y limitaciones físicas. Se considera, por tanto, una raza saludable y que, además, posee una gran reserva genética al provenir de una mutación espontánea entre gatos sin raza.

Detalle de la oreja rizada de un american curl. Nickolas Titkov / Flickr

Los gatos american curl nacen con las orejas rectas, y comienzan a doblarse hacia atrás entre los tres y cinco días de vida, hasta alcanzar su forma definitiva alrededor de los cuatro meses. Su inclinación puede estar entre los 90 y 180 grados, pero se considera un rasgo descalificante que lleguen a tocar la cabeza. Se admiten todos los colores que existen en el mundo felino tanto en el manto como en los ojos, así como dos variedades: con pelo corto y pelo semilargo.

Enérgicos y muy dependientes de sus tutores

Conocidos como el Peter Pan de los gatos, debido a que muestran una personalidad alegre, juvenil y muy cariñosa durante todas las etapas de su vida, son gatos activos, que requieren una estimulación ambiental moderada-alta, y que describen como confiables y curiosos. Poseen la fama, entre convivientes y expertos, de tener un comportamiento casi canino, en cuanto a demandar atención y participar en cualquier evento familiar. Se consideran aptos para la convivencia con niños y otros animales, pero se recomienda la supervisión de adultos durante los primeros meses de vida mientras el cartílago de las orejas se endurece, para evitar que puedan lastimar al american curl con el juego o una manipulación brusca.

No disponemos de criadores oficiales en España, por lo que sugerimos contactar con la Asociación Felina Española (ASFE) para ampliar información. La adopción responsable o ser casa de acogida puede ser una alternativa a valorar si deseamos introducir un gato en casa, como estas gatitas sin raza color tabby point, cuya adopción gestiona Acogiendo Peludos.