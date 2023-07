El 13% de los votantes del PSOE en 2019 escogería ahora al PP, pero Sánchez atrae al 18% de los electores de Unidas Podemos

El PSOE, en contra de lo que asegura la Moncloa, no consigue contener su fuga de votantes hacia el PP, pero la compensa -en parte- con electores que, en 2019, apoyaron a Unidas Podemos. Así al menos lo refleja la tercera ola del barómetro de DYM para 20minutos, que además vuelve a evidenciar que el bloque de la derecha está extremadamente movilizado y que, por el contrario, a los votantes progresistas les está costando más decidirse a ir a las urnas en las próximas elecciones del 23-J.

El PP es el partido que consigue atraer más voto de otras formaciones, además de aguantar a la práctica totalidad de quienes ya le votaron (un 96,2% repetirá). Para empezar, el 13% de los votantes socialistas de hace cuatro años aseguran que van a escoger el próximo día 23 la papeleta que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo. Pero es que el dirigente gallego, además, también capta el 8,8% de los votantes de Vox de 2019, según el sondeo, además del 38,8% de quienes decidieron votar a Albert Rivera en sus últimas elecciones como líder y candidato de Ciudadanos.

Frente a esos datos, el PSOE tiene un porcentaje de fidelidad de voto mucho peor: solo el 68,8% de quienes apoyaron a Pedro Sánchez hace cuatro años tiene decidido que volverá a hacerlo. Además de la fuga al PP, que es la mayor que sufren los socialistas, un 6% de sus votantes aseguran que van a escoger la papeleta de Sumar en las próximas elecciones, y un 7,4% no tienen claro siquiera si ir a votar y, en caso de hacerlo, por quién.

Para la candidatura que lidera Yolanda Díaz, no obstante, tampoco hay noticias muy halagüeñas en el barómetro. Solo el 65,8% de los votantes de Unidas Podemos de 2019 tiene decidido votar a Sumar, la cifra más baja de los cuatro grandes partidos, si bien lo cierto es que su tasa de fidelidad ha crecido sensiblemente desde la semana pasada, cuando tan solo el 57% de los votantes morados apostaban por Díaz.

El gran problema de Sumar, no obstante, es que el 18,1% de los electores de Unidas Podemos de hace cuatro años asegura que tiene decidido elegir la papeleta del PSOE, mientras otro 8%, por su parte, no sabe o prefiere no contestar. Parte de esa fuga la cubre Sumar con el 6% de votantes socialistas que ahora apoyará a Díaz, y también con un 11,2% de los electores de Cs de hace cuatro años.

Vox, por su parte, retiene a una cifra muy importante de sus votantes de 2019: el 84,4%. Su única fuga relevante es hacia el PP, puesto que un 8,8% de quienes escogieron la papeleta de Santiago Abascal en las últimas elecciones generales tiene decidido apostar por Alberto Núñez Feijóo el 23-J. La formación ultraderechista, no obstante, recoge a un 2,5% de los electores del PP de 2019 y también a un 4,7% de los de Cs.