Moncloa habla de remontada y dice que las encuestas confirman que el PSOE está creciendo "mucho y muy rápido"

Pedro Sánchez lo repite en cada entrevista que puede: "Voy a ganar las elecciones". Era un escenario lejano hace poco más de un mes, pero cada día que pasa en Moncloa lo ven más posible. Del "hay partido" han pasado al "habrá remontada". Y lo dicen, aseguran, basándose en los datos de sus propias encuestas y en las publicadas por los medios de comunicación. El porcentaje de voto al PSOE, dicen, crece "mucho y muy rápido". Está por ver si será suficiente para evitar una mayoría de PP y Vox, que es lo que siguen vaticinando todas las casas demoscópicas excepto el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Fuentes cercanas al presidente del Gobierno afirman que la movilización del electorado progresista se está "consolidando". Creen que la campaña del jefe del Ejecutivo, que se está paseando por platós de todo tipo -incluso los que han sido muy críticos con sus políticas y que no visitaba desde hace años- está "bien diseñada". "Su discurso", dicen en su entorno, "es ganador". Y todavía quedan, argumentan, que se reflejen las últimas entrevistas -la de El Hormiguero y la de Ana Rosa Quintana- y los debates electorales que se celebrarán en los próximos días.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también utilizó un argumento similar el lunes. "Las encuestas, que son todas respetables, coinciden en una cosa: en la última semana, el bloque progresista y el PSOE en particular ha recuperado diez diputados que pierden PP y Vox", aseguró en una entrevista en el canal 24 horas de RTVE. Así, dijo que la tendencia de crecimiento es "cada día más acusada" y que la remontada "es posible": "Quedan tres semanas, 10 por tres... Es perfectamente posible".

Bolaños hizo mención al "nerviosismo" que, a su juicio, están mostrando 'populares' y Vox. Es lo que deslizan desde Moncloa para calificar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que este martes anunció que si ganaba las elecciones llamaría a Sánchez para lograr su abstención y, si no, a sus barones. "Si gano las elecciones, llamaré al líder del PSOE, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus barones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos", dijo en la presentación de su programa.

"Es una estrategia de Feijóo que no tiene sentido", deslizan fuentes de Moncloa, que consideran que es una señal de "desesperación". Añaden que en Génova, sede del PP, también tienen datos que muestran el crecimiento del PSOE en detrimento de sus aspiraciones. Además, insisten en rechazar la posible abstención. Por mucho que la pida, incluso, Felipe González, que irrumpió en campaña pidiendo que se dejara gobernar al más votado.

Con todo, Sánchez ya ha alejado públicamente esa posibilidad. En una entrevista concedida la semana pasada, aseguró que el PP ofrece un pacto "bien curioso": "El PP nos ofreció un pacto bien curioso: que gobierne siempre el PP", lanzó el presidente, asegurando que piden a los socialistas abstenerse "para que no gobierne Vox" si el PP es primera fuerza, pero "también si queda segundo, como ha pasado en Extremadura".