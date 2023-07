Itziar Castro sale en 'toplees' al escenario en apoyo a Rocío Saiz: "Estamos contigo"

Este domingo, el Orgullo de Madrid echó el cierre con varios actos repartidos por toda la ciudad. Entre ellos, los conciertos en la Plaza de las Reinas, donde Itziar Castro se convirtió en inesperada protagonista por su apoyo a Rocío Saiz, la artista que vivió un acalorado incidente hace unos días en el Orgullo de Murcia al ser obligada a cubrirse sus pechos para continuar su actuación.

La cantante y actriz salió al escenario en toplees y pintada por todo el cuerpo como homenaje a la intérprete madrileña. En la espalda llevaba dibujado un enorme "estamos contigo", mientras su nombre, Rocío, estaba escrito en el pecho. Además, Castro llevaba la bandera del orgullo atada a la cintura.

De rodillas, con la mano en alto y al grito de "¡Rocío, Rocío!", Castro presentó a la también activista, vitoreada por el público de la capital congregado en la plaza. Después, Saiz subió al escenario y las artistas se fundieron en un emotivo abrazo.

Este sábado lo volvió a hacer

Apenas una semana después -siete días muy complicados para ella, tal y como ha ido manifestando en estas jornadas en las redes sociales- de la polémica en Murcia, donde fue obligada por un policía a ponerse la camiseta para continuar su actuación, Rocío Saiz repitió el gesto de enseñar los pechos, aunque esta vez en el marco de del festival EMDIV de Elda, Alicante.

Tal y como informa Valle de Elda, fue al final de Como yo te amo cuando se quitó la camisa y fue llevada a hombros entre el público. Además, señala este medio, los asistentes "aplaudieron su gesto" en señal de apoyo y todo transcurrió con total normalidad.

🔴 Itziar Castro apoyando a Roció Saiz en el cierre de MADO 2023 pic.twitter.com/8rZPuKHfeg — Gerard (@G_Galan_) July 2, 2023

"Si a alguien le molesta que se vaya, pero que no me denuncie, por favor", señaló la artista en tono de humor.

Hace unos días, Rocío Saiz y el colectivo LGTB 'No te pribes' anunciaron acciones legales contra el inspector de la Policía Local de Murcia que interrumpió un concierto del día del Orgullo en el momento en el que esta cantante, como suele hacer en sus actuaciones desde hace diez años, se quita la camiseta y muestra sus pechos mientras sonaba Como yo te amo.

En concreto, Rocío Saiz anunció en su cuenta oficial de Twitter que "estaba calmadita pensando que habría hecho algo de autocrítica (el inspector), pero no solo no la hace si no que además me falta al respeto otra vez; pues ahora si, le voy a denunciar", y añadía una información en la que el atestado policial, al que ha accedido la SER, incluye que la cantante "actuó pese a incumplirse los preceptos de la ley e incluso afirmó sin pruebas que estaba drogada".

Por su parte, el presidente del colectivo 'No te pribes', organizador del evento, Jesús Costa, dijo a EFE que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio por todo lo ocurrido.

A ambas denuncias el inspector suma la apertura por parte de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia de diligencias informativas para investigar los hechos, y la propia Policía Local de Murcia.

Su titular, José Luis Díaz Manzanera, ha declarado este lunes a EFE que la investigación ha sido abierta de oficio para averiguar si ese inspector, que obligó a la cantante a cubrirse para reanudar su actuación, cometió algún tipo de delito y que en principio se verá si esa conducta encaja en uno de coacciones u otro, lo que determinará el desarrollo de las diligencias que van a ser practicadas.

La jefatura de la Policía Local de Murcia ha abierto además un expediente al agente para averiguar si con su actuación incurrió también en alguna falta disciplinaria si se advierte que se excedió en sus atribuciones. Tanto la policía como el ayuntamiento han mostrado este lunes su sensibilidad hacia el colectivo LGTBI y su pesar por lo ocurrido.