La policía detiene el concierto de Rocío Saiz en el Orgullo de Murcia por enseñar los pechos

Cantante, actriz, presentadora y, sobre todo, activista. Su música es la herramienta para reivindicar su identidad, su posición, como mujer y como lesbiana.

Eso es lo que hizo este sábado, una vez más, Rocío Saiz en las fiestas del Orgullo de Murcia. Pero no acabó como esperaba. Según ha denunciado ella misma en las redes, la policía interrumpió su actuación en el momento en el que se quitó la camiseta y enseñó los pechos mientras sonaba Como yo te amo, algo que, según afirma ella, lleva haciendo "desde hace 10 años".

Según su relato, habría cometido "enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad".

Momento exacto en el que la organización del #Pride Murcia avisa a Rocío Saiz que la policía ha parado su concierto.



Cuando le tapan el pecho con la bandera arcoiris, es de lo más contradictorio y doloroso que he visto. https://t.co/ZvK3N2zmrO pic.twitter.com/QLseU8yUgY — Juanfitipaldiᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@JuanFitipaldi) June 25, 2023

Tal y como se ve en los testimonios gráficos subidos a las redes por los presentes en el concierto, la cantante, cuando sube la policía al escenario, grita: "¡Ay, ¡que me detienen!". Entonces, parte del equipo le pide que se tape con una bandera arcoíris. En ese momento, el público que se encontraba disfrutando del del show comenzó a abuchear y a gritar "libertad" en señal de apoyo a la artista.

"Si no me tapo me llevan al calabozo, así que me voy a tapar", se oye decir a Saiz, que finalmente se puso de nuevo la camiseta para poder terminar su actuación.