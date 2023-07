Leticia Sabater: "No soy feminista y me gusta presumir de mis atributos. Mi dinero me han costado"

Hace unas semanas, Leticia Sabater lanzó el que pretende ser su éxito del verano, una canción llamada Barbacoa al punto G en la que retoma sus ya tradicionales letras con doble sentido y muchas repeticiones.

El vídeo del single muestra a Leticia luciendo abdominales milimétricos y contoneándose al ritmo de su canción, mientras a su alrededor todo tipo de cosas a cada cual más surrealista tienen lugar.

Usando un croma o pantalla verde para superponer su propia imagen a otros elementos, Leticia Sabater aparece en todo tipo de situaciones, como siendo devorada por un tiburón, atacada por velociraptores o viendo pasar tortugas marinas o ballenas en medio de una carretera.

El momento cumbre del videoclip es la coreografía que la propia Sabater hace junto a otras personas al más puro estilo country de Coyote Dax, justo antes de otra escena en la que Leti está dentro de una lavadora.

Grabado en Madrid entre los meses de abril y mayo de 2023, Barbacoa al punto G se une a otros temas de la artista como La Salchipapa, El Polvorron, La puta ama, El Letirap o Toma pepinazo.

Con motivo de su último éxito, la artista ha sido entrevistada por Pronto, donde asegura ser una "experta en encontrar el punto G masculino y femenino".

Sobre lo de salir con poca ropa en el videoclip, asegura: "Eso siempre. Me encanta salir ligerita de ropa. No soy feminista y me gusta presumir de atributos. Mi dinero me han costado y quiero lucirlos".

Además, se define como una "tía valiente", que le "encanta sorprender". "Entiendo que, cuando te sales del rebaño, generas lo mismo amor que críticas".

Sobre el amor, asegura que se centra "demasiado" en su carrera y eso es un lastre en estos temas. Además, asegura que "nunca" ha tenido instinto maternal.