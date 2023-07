El 'feo' de Tamara Falcó a Pablo Motos a días de su boda: "Como criticasteis tanto..."

Quedan días para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Concretamente será este sábado, 8 de julio, cuando la marquesa de Griñón y el empresario se den un 'sí, quiero' envuelto en contratiempos. Ruptura, problemas con el vestido, supuestas infidelidades y, el último, un presunto robo de unas joyas que iban destinados a los invitados.

Pero, más allá de todo eso, Tamara se muestra tranquila ante la llegada del gran día. De eso conversaron el jueves en la tertulia de El Hormiguero, donde la aristócrata hizo una revelación.

Y es que el presentador, Pablo Motos, había descubierto, por sorpresa y gracias a Nuria Roca, que no está invitado a la preboda por haber criticado en tertulias anteriores las bodas que duran tres días.

Un 'feo' gesto que, eso sí, recibió la adecuada explicación por parte de su colaboradora. "Me dio cosa invitarte porque como criticasteis aquí tanto lo de las bodas que duraban tres días, pues ya no me atreví a decirte que la mía duraba tres días", le reconoció. "Estás invitado a todo, si quieres venir", intentó arreglarlo Tamara. Al final, el malentendido quedó arreglado con un emotivo abrazo.

Tamara desveló que el pasado viernes viajó a Nueva York, en un viaje relámpago de un solo día, para cerrar los temas de su vestido. Además, reveló que su madre, Isabel Preysler, está teniendo un papel destacado en los prolegómenos de gran día: "Mi madre quería que durmiera con ella esta semana", contó como detalle.