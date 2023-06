Rocío Saiz denunciará al policía que la obligó a taparse los pechos durante su concierto

Rocío Saiz y el colectivo LGTB 'No te pribes' han anunciado acciones legales contra el inspector de la Policía Local de Murcia que el pasado sábado interrumpió un concierto del día del Orgullo en el momento en el que esta cantante, como suele hacer en sus actuaciones desde hace diez años, se quita la camiseta y muestra sus pechos mientras sonaba 'Como yo te amo'.

En concreto, Rocío Saiz ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que "estaba calmadita pensando que habría hecho algo de autocrítica (el inspector), pero no solo no la hace si no que además me falta al respeto otra vez; pues ahora si, le voy a denunciar", y añade una información en la que el atestado policial, al que ha accedido la SER, incluye que la cantante "actuó pese a incumplirse los preceptos de la ley e incluso afirmó sin pruebas que estaba drogada".

Por su parte, el presidente del colectivo 'No te pribes', organizador del evento, Jesús Costa, ha dicho a EFE que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio por todo lo ocurrido.

Costa se mostró contrariado porque desde la Policía Local no le facilitan la identidad del agente que interrumpió el concierto aludiendo a la protección de datos, si bien en la denuncia harán constar todos los detalles para que sea la Fiscalía la que pida la identidad que se niegan a dar.

La cantante, exlíder de Las Chillers, llevaba 10 años quitándose la camiseta al interpretar la canción ‘Como yo te amo’, sin que causara mayor problema, hasta que en su concierto durante el Orgullo de Murcia, un agente de la Policía Local subió al escenario y obligó a la intérprete a que tapara sus pechos. Un agente de la Policía Local subió al escenario y obligó a la intérprete a que tapara sus pechos.

A ambas denuncias el inspector suma la apertura por parte de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia de diligencias informativas para investigar los hechos, y la propia Policía Local de Murcia.

Su titular, José Luis Díaz Manzanera, ha declarado este lunes a EFE que la investigación ha sido abierta de oficio para averiguar si ese inspector, que obligó a la cantante a cubrirse para reanudar su actuación, cometió algún tipo de delito y que en principio se verá si esa conducta encaja en uno de coacciones u otro, lo que determinará el desarrollo de las diligencias que van a ser practicadas.

La jefatura de la Policía Local de Murcia ha abierto además un expediente al agente para averiguar si con su actuación incurrió también en alguna falta disciplinaria si se advierte que se excedió en sus atribuciones. Tanto la policía como el ayuntamiento han mostrado este lunes su sensibilidad hacia el colectivo LGTBI y su pesar por lo ocurrido.