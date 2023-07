Menos propaganda y más debates

Quedan tres semanas para ir a votar y debemos exigir a los candidatos que dejen a un lado la propaganda y entren en debates específicos. Hay decisiones de mucho calado que el próximo gobierno deberá adoptar y necesitamos respuestas con solvencia técnica, sin enmascaramientos ideológicos. Hay dos relevantes cuestiones que han sido ya apuntadas en precampaña, pero que merecen mayor desarrollo.

En primer lugar, la financiación para el sostenimiento de nuestra extensa red viaria. Una vez que ya no hay autovías de pago, de titularidad estatal, hay que definir un modelo sostenible y justo. Eso significa que los usuarios de las vías de alta velocidad tendremos que volver a pagar, aunque ya no sea el clásico peaje sino mediante otras fórmulas: un pago anual (la famosa viñeta) o el pago por kilómetro (con arcos electrónicos).

El asunto no tiene escapatoria porque nos hemos comprometido ante Bruselas y solo las especiales circunstancias económicas han permitido escurrir el bulto. Es una de las cuestiones más peliagudas a las que se enfrentará quien gane las elecciones, porque disparará los precios y la inflación, y habrá contestación por parte de los transportistas. Urge que todos los partidos se pronuncien sin demagogias ni falsas promesas de pagarlo vía Presupuestos Generales. El PP en la oposición anunció que se opondría a esos nuevos peajes, pero si ahora gobierna, qué hará Núñez Feijóo.

La segunda cuestión fue suscitada por el propio candidato de los populares y ha tenido mayor eco mediático, aunque poco debate de fondo. Feijóo ha dicho que prorrogará la vida de los siete reactores nucleares en funcionamiento que, según el Plan de Energía y Clima, deberían cerrarse gradualmente hasta 2035. El líder de los populares acierta porque es absurdo prescindir de una energía eficiente, verde y segura como la nuclear. El entusiasmo por las renovables no puede esconder sus limitaciones. Es una energía intermitente que por ahora no puede acumularse. Por tanto, es imprescindible otra fuente de acompañamiento que dé estabilidad a la red, y lo que no tiene sentido es quemar gas o carbón que agrava el cambio climático.

Pero junto a ese anuncio, Feijóo debería explicarnos su plan energético y responder a otras cuestiones. ¿Hasta cuándo se alargaría la vida de las nucleares? o ¿cómo se van a gestionar los desechos radiactivos? El actual Gobierno descartó finalmente la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), y propone conservar esos residuos en las piscinas de las centrales los próximos cincuenta años. Es una pésima solución. Por eso, al mismo tiempo que el PP propone alargar la vida de las nucleares, sería necesario que apostase por recuperar ese antiguo proyecto de ATC que tampoco Mariano Rajoy se atrevió a construir.