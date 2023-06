La oposición acusa a Moreno de dar un discurso "decepcionante", "electoralista" y "alejado de la realidad" de Andalucía

La comparecencia en el Parlamento del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la mañana de este miércoles en el debate sobre política general de Andalucía ha provocado las críticas unánimes de todos los grupos de la oposición, que acusan al popular de presentar una comunidad "alejada de la realidad" y de haber hecho un discurso "electoralista" de cara al 23-J.

Tan solo desde el PP-A han alabado el discurso "realista, con los pies en el suelo y desde la humildad" que ha realizado el presidente, que ha reflejado el "viaje de la comunidad desde los tiempos en las que estaba gobernada por gobiernos conformistas, que no transmitían ilusión, que es lo que pasaba en la época del Partido Socialista, hasta este momento en que todo ha cambiado y ahora aspira a liderar".

Mientras, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado al presidente de convertirse en "cómplice de la cesión" que, en su opinión, ha hecho el PP con Vox en materia de derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. Y ello, a pesar de que Moreno ha anunciado en su intervención la aprobación de una primera estrategia de igualdad de trato y no discriminación a este último colectivo, así como su compromiso "indiscutible" en la lucha "sin cuartel" contra la violencia de género.

El socialista ha calificado el discurso del presidente de "decepcionante" y "frustrante", además de una "pérdida de tiempo", al considerar que ha parecido más un discurso de investidura que de balance de gestión. "Andalucía no es líder de nada" en España, ha recalcado Espadas, que ha afeado a Moreno recurrir a "mentiras a la hora de utilizar los datos" y de "ocultar otros que evidentemente no dejan en buen lugar su gestión al frente del Gobierno de Andalucía".

Para Vox, Moreno ha utilizado su comparecencia para "hacer campaña" de cara a las elecciones generales del 23 de julio, con un discurso "alejado de la realidad", ya que, según ha manifestado el portavoz de la formación, Manuel Gavira, el presidente "insiste en que Andalucía es el Dorado y no lo es, por mucho que lo intente maquillar". En este punto, ha aludido a un "14% de la población y a un 30% de los niños en situación de pobreza severa".

Los de Santiago Abascal afirman que el popular "no ha aportado absolutamente nada nuevo" y que vive "al margen de la realidad". Y afirman no haberse sentido aludidos en la defensa que Moreno ha hecho de la lucha contra la violencia de género y los derechos LGTBI. "Nosotros no vamos a entrar en la vida íntima y privada de los andaluces, nosotros estamos en los problemas reales de Andalucía", ha subrayado Gavira.

Tampoco Por Andalucía ni Adelante Andalucía han valorado positivamente la intervención del presidente. La portavoz de la confluencia de izquierdas, Inmaculada Nieto, afirma que lo vivido esta mañana en el Parlamento ha sido un "acto electoral aburrido", con una "reiteración de datos y de políticas que ya se han aplicado y ya conocemos". Y sin que, en su opinión, Moreno haya "desglosado ni planteado ninguna iniciativa novedosa que nos pueda hacer vislumbrar una mejora en algunos de los problemas más grandes que tiene Andalucía".

Para Nieto, la proposición de ley sobre Doñana es el "ejemplo que ilustra su desconexión de la realidad del pulso cotidiano" de la comunidad y "de los problemas".

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, también ha criticado que el presidente de la Junta haya pronunciado un discurso "triunfante sacando pecho" y centrado, ha dicho, en "salvar a un soldado [Alberto Núñez] Feijóo cada vez más en apuros con un discurso vacío de contenido, sin anuncios relevantes, falto de autocrítica y que se aleja del día a día de los andaluces". Para este grupo, Moreno ha evidenciado que "vive en otro planeta y está lejos del día a día". Y le recriminado que "el día que Feijóo o [Isabel] Díaz Ayuso estén en la Moncloa, guarda la bandera de Andalucía, a Caparrós y hasta a Blas Infante".