El PP atrae a un 11,5% de los exvotantes del PSOE, que absorbe un 22% de los apoyos de Unidas Podemos en 2019

Entre las elecciones generales de noviembre de 2019 y las del próximo 23 de julio han pasado cuatro años en los que el tablero político ha cambiado y, en consecuencia, se ha producido un trasvase de votantes entre algunas fuerzas políticas. Según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, un 11,5% de los exvotantes del PSOE piensa decantarse en los próximos comicios por el PP, que es el partido cuyo electorado se muestra más fiel. Al mismo tiempo, los socialistas atraen a un 22,1% de los antiguos votantes de Unidas Podemos, cuyos integrantes confluyen ahora en Sumar, mientras que Ciudadanos desaparece de las papeletas electorales.

El PP conserva el apoyo del 93,2% del electorado que lo respaldó en las últimas elecciones generales de 2019. De hecho, apenas un 2% de sus exvotantes revela que virará el 23-J hacia la formación encabezada por Pedro Sánchez, una proporción que contrasta con el trasvase que se produce a la inversa, según la encuesta DYM. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo absorbe un 11,5% de los antiguos electores del PSOE, que mantiene al 71,4% de los que fueron sus votantes hace cuatro años y pierde un 5,1% en favor de Sumar.

No obstante, en sentido contrario, los socialistas atraen de cara a las próximas elecciones generales a un 22,1% del antiguo electorado de Unidas Podemos, ya que Sumar no consigue captar todo el voto morado. De acuerdo al sondeo —elaborado a partir de 1.522 entrevistas realizadas entre el 16 y el 26 de junio—, la lista encabezada por Yolanda Díaz absorbe el 57,1% de los exvotantes de su coalición de izquierdas predecesora. En menor medida, el antiguo electorado de Unidas Podemos se dirige también hacia el PP (5%), a otros partidos (4,2%) o directamente se planean no votar (2,7%) o hacerlo en blanco (2,7%).

Junto al PSOE y Unidas Podemos, la tercera fuente de votantes de Sumar procede de Ciudadanos, cuyo electorado se muestra dividido ante la desaparición del partido en las próximas elecciones generales. Aunque un 45,9% de los exvotantes naranjas dice ahora decantarse por el PP, destaca un voluminoso 22,6% que "no sabe o no contesta". Más allá del trasvase hacia la formación liderada por Feijóo, entre los encuestados que en 2019 votaron a Ciudadanos y ya han elegido qué hará el 23-J, un 8,7% se decanta por Sumar, un 8,5% por Vox y un 7,5% por el PSOE, mientras que un 3,7% afirma que no votará.

Por su parte, el electorado de Vox es el segundo más fiel, solo por detrás del popular. El 82% de los votantes que escogieron al partido de Abascal en 2019 repetirá su elección el próximo 23 de julio. Aun así, la encuesta refleja un trasvase del 9,7% del antiguo electorado de Vox hacia el PP y el 2,3% restante afirma que votará en blanco. Ningún exvotante de Vox declara tener intención de respaldar al PSOE ni a Sumar en la próxima cita electoral. A la inversa, tampoco ningún antiguo elector de Unidas Votantes se muestra dispuesto a dar su apoyo a la formación de Abascal en los próximos comicios.