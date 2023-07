La malta y otros alimentos que debemos evitar en hurones

LITTLE PAWS AT HOME

A día de hoy podemos tener multitud de especies diferentes como animal de compañía, de hecho, muchas de ellas son exóticas, como las cobayas, conejos o hurones, típicos en los hogares españoles. Pero, ¿sabemos cómo cuidar a este tipo de animales en cautividad?

Cuando tenemos animales exóticos en casa nuestra misión es intentar proporcionarle un hábitat y dieta lo más parecido a lo que tendrían en libertad, por eso el cuidado de estas especies es un poco más complejo que en perros y gatos. De hecho, a veces cometemos errores, especialmente en cuanto a alimentación se refiere.

En el caso de los hurones, se tiende a ofrecerles algunos alimentos que se consideran buenos para otras especies y que, por inercia, les ofrecemos, pero que en realidad no son adecuados para ellos. Un ejemplo de esto es la malta (tan útil y popular en felinos, pero totalmente desaconsejada en hurones).

Por qué debemos dejar de dar malta a nuestros hurones

Isabel Peña, experta en nutrición y educación en hurones con más de 13 años de experiencia y divulgadora a través de su cuenta Little Paws at Home, explica que la malta es "un derivado de cereales como la cebada o el trigo". "Es alta en carbohidratos y no aporta nada nutricionalmente hablando a tu hurón", asegura. "Un exceso de azúcar (carbohidratos) en la dieta de tu hurón aumenta significativamente el riesgo de insulinoma, una de las enfermedades más comunes en hurones actualmente".

De hecho, la experta en nutrición de hurones comparte en su cuenta de Instagram datos sobre la composición de las maltas comerciales, donde podemos observar que contienen extracto de malta, levadura de cerveza, lecitina de soja, aceite mineral y excipientes, ingredientes nada saludables para nuestros pequeños peludos.

"La malta se usa como preventivo o para tratar las bolas de pelo que, tanto en gatos como en hurones, pueden tragar al acicalarse debido a su efecto laxante", explica Peña. "No obstante, podemos sustituir este complemento que afecta negativamente a su salud por huevo crudo batido".

Tal y como detalla la experta, el huevo, a parte de ser nutricionalmente muy bueno para los hurones, "ayudará a expulsar los pelos en caso de que tu hurón haya tragado algunos". "Es una alternativa natural mucho más saludable para ellos", defiende.

Otros alimentos que deberíamos evitar en hurones

Otros pequeños cambios que Peña sugiere para mejorar la dieta de nuestros hurones son sustituir los multivitamínicos por las algas naturales, y parte de la alimentación seca por la comida natural.

"Los vitamínicos que venden para hurones suelen contener también ingredientes no saludables que los hacen más palatables", expresa. "Sustituirlos por una pequeña dosis de algas marinas (siempre previa consulta con un profesional) aportará a tu hurón ese extra de vitaminas y minerales de una forma más saludable".

Los vitamínicos que venden para hurones suelen contener también ingredientes no saludables que los hacen más palatables

Sobre el pienso seco, la experta en nutrición de hurones explica que "sustituir una pequeña parte diaria por alimentación que aporte humedad tendrá numerosos beneficios para su organismo". "Elegir latitas de calidad o preparar un poco de carne cocinada en casa junto con el caldo de cocerla serán opciones muy acertadas".

Además, debemos tener claro que hay ciertos alimentos que deben estar prohibidos en la dieta de nuestros hurones, como el café o los tés, la leche y los lácteos, la cebolla y el ajo, o el maíz, ya que pueden ser muy perjudiciales y provocarles trastornos digestivos o enfermedades a largo plazo.