Albares acusa a Feijóo de lanzar "bulos" sobre los acuerdos que cerró el Gobierno con Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha acusado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de lanzar "bulos" al afirmar que no se conocen los acuerdos alcanzados entre España y Marruecos y, por ello, le ha emplazado a leerlos "en la web de la Moncloa", donde están publicados hace ya mucho tiempo, y a debatir al respecto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en el contexto de la celebración de la sesión del Proceso Áqaba, en el Palacio de la Merced de Córdoba, Albares ha expresado que es una "nueva noticia falsa del señor Feijóo y del Partido Popular, a las que ya nos tiene acostumbradas", pero "esta es especialmente grave, porque todos los españoles saben que todos los acuerdos que salieron, tanto de la reunión hispanomarroquí del 7 de abril del año pasado, como de la reunión de alto nivel, se encuentran reflejados en documentos en la página web de la Moncloa".

Asimismo, subrayaba que "cualquier español puede consultarlos", explicando que no sabe si Feijóo, "con este bulo, quería faltar a la verdad o era por puro desconocimiento, pero en ambos casos le incapacita para ser presidente del Gobierno".

"Transparencia y debate frente a los bulos"

Por eso, "ahora que el señor Feijóo ya sabe que esos documentos son públicos y que se encuentran en la página web de la Moncloa, y no puede decir que los desconoce, yo le emplazo para que, desde ya, hoy mismo, me diga en qué punto de esa declaración hispano-marroquí del 7 de abril o con qué puntos de la reunión de alto nivel y del documento conjunto no está de acuerdo", expresaba.

Además, citaba aspectos que actualmente benefician a ambos países, como la "caída de la inmigración irregular" o "el incremento del 305% de la inmigración irregular a través de las costas italianas". A esto suma la importancia del papel de Marruecos en cuestiones como "el yihadismo".

Todo ello ha llevado al ministro de Exteriores a preguntar a Feijóo "con cuál de todas estas partes está en desacuerdo en nuestra relación con Marruecos", añadiendo que, "frente a los bulos y las 'fake news' del Partido Popular", el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez ofrece "transparencia y debate".

En consecuencia, añadía que Feijóo, "tiene que decir las fechas en las que se va a reunir para debatir con el presidente del Gobierno en materia de política exterior y de política europea, de lo que desconocemos cualquier planteamiento por parte del Partido Popular".