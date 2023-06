El PP respalda el rechazo de Guardiola a Vox en Extremadura y se niega a aceptar las "imposiciones" de una "minoría"

El PP ha respaldado este jueves la estrategia de su candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que se opone a un pacto de gobierno con Vox. El portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, ha señalado este lunes que Guardiola ha defendido siempre la misma postura de liderar un Ejecutivo en solitario y ha rechazado la posibilidad de ceder ante las "imposiciones de la minoría" que Vox representa en la comunidad extremeña.

Sémper ha insistido en que el PP está cumpliendo su palabra, ya que la estrategia de Guardiola de perseguir un Gobierno en solitario ha sido siempre la misma "antes, durante y después" de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. "Ante eso la dirección nacional tiene que respetarlo y acompañarla. El presidente Alberto Núñez Feijóo confía en sus dirigentes territoriales, en su criterio, en su conocimiento de la tierra", ha explicado.

Además, el portavoz de campaña del PP ha asegurado que es un "principio" del PP "no aceptar imposiciones de la minoría" y "no someter los Gobiernos a minorías parlamentarias que no tienen respuestas a los problemas de gestión cotidiana". "Es un principio político que quien ha obtenido un 8% en los resultados electorales no puede imponer a la mayoría sus políticas", ha recalcado. En las pasadas elecciones autonómicas, el PP liderado por Guardiola obtuvo en Extremadura el 39% de los votos, que se tradujeron en 28 escaños, a cinco de la mayoría absoluta. Frente al resultado de los populares, Vox cosechó un 8% de los votos y consiguió 5 escaños claves para la formación de Gobierno.

Sémper ha reconocido que hay que "respetar" a la "minoría" que Vox representa, pero ha afirmado que no cederán ante sus exigencias para gobernar, a diferencia de lo que, a su juicio, sí ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con otros partidos minoritarios a lo largo de la legislatura. "No vamos a renunciar a nuestros principios por acceder al poder a cualquier precio", ha sentenciado. "Esto no es un zoco, no es un mercadeo. No podemos renunciar a lo que uno ofrece a los españoles por el poder, seríamos Sánchez, pero al revés. Nos negamos a que nos contaminen Sánchez y Vox", ha señalado, al tiempo que ha rechazado renunciar a "una política seria y solvente".

Acuerdos con Vox

No obstante, el portavoz popular ha matizado que "no es incompatible tener acuerdos con el discrepante". De hecho, el PP ha pactado con Vox en la Comunidad Valenciana. En ese sentido, Sémper ha aprovechado para asegurar que en ningún lugar donde su partido tenga responsabilidades de Gobierno se van a producir retrocesos en avances sociales. "Respetamos a todas las personas independientemente de cuál sea su orientación sexual, su religiosa o el sentido de su voto", ha afirmado.

"Nosotros no queremos tirar a nadie a la basura", ha añadido en referencia a la lona desplegada por Vox en Madrid en la que propone tirar a la basura el feminismo, la bandera LGTBIQ+ y la Agenda 2030. "Creemos en la libertad de las personas para poner en su balcón la bandera que le venga en gana. Creemos en una política que ensancha la libertad de los ciudadanos", ha defendido. "No nos vamos a dejar contagiar por una política que consideramos poco edificante", ha zanjado.

El horizonte de Murcia y Extremadura

Si las fuerzas políticas se mantienen inamovibles en la Asamblea de Extremadura, sería posible que se produjera una repetición electoral. Sin embargo, Sémper ha matizado que, llegados a ese escenario, la repetición de los comicios "no será responsabilidad del PP". "No queremos someter a los ciudadanos a nuevas elecciones, ya se han manifestado por el cambio", ha afirmado. "Lo que creemos que es mejor para Extremadura es un Gobierno en solitario, las otras alternativas no es lo que necesita Extremadura", ha insistido.

Las cuentas tampoco salen en Murcia, donde el PP también necesita el apoyo de Vox para gobernar y rechaza su entrada en el Ejecutivo autonómico dada su representación parlamentaria. Los populares obtuvieron en las elecciones del 28 de mayo 21 escaños en Murcia, a tan solo dos de la mayoría absoluta, frente a los 9 de Vox. "En Murcia estamos a dos diputados de la mayoría absoluta y Vox se pone estupendo y dice que no", ha afeado Sémper a los de Abascal. "Hay que derogar la falta de seriedad", ha añadido.