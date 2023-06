Foro TALEÑT 2023: "No es suficiente tener talento. Hay que gestionarlo para ir a una sociedad más próspera"

La cuarta edición del foro TALEÑT reunió este miércoles en la Real Fábrica de Tapices de Madrid a nombres de la primera línea política y empresarial para debatir sobre los retos y oportunidades que España tiene por delante. El talento fue el eje conductor de una tarde en la que centenares de asistentes presenciales y virtuales pudieron disfrutar de una decena de mesas redondas y ponencias sobre la importancia de potenciar el talento para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos que se dibujan en el horizonte.

"Hoy es un grandísimo día para todos los que estamos aquí y para todos los que formamos parte de este grandísimo país", aseguró en su intervención inicial el impulsor del evento, Pablo González, CEO y fundador de la start-up Trivu, dedicada a la gestión de talento. El emprendedor recalcó que TALEÑT es un foro por y para el talento, "lo mejor que tenemos como país". "El talento cuando está se nota, se siente y se contagia", afirmó, al mismo tiempo que matizó que para potenciar ese activo común es imprescindible trabajar juntos. "Esto no va contra nadie ni es de nadie, es de todos", añadió.

Tras la bienvenida del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el primer ponente en tomar la palabra fue el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, que abordó las oportunidades de España como país. El actual consultor dijo sentirse preocupado por la falta de visión estratégica. "A la política le falta una visión estratégica, porque las decisiones se toman pensando en las urnas, en el siguiente tuit, en el siguiente titular", lamentó, al mismo tiempo que dijo sentir inquietud también por "la excesiva dependencia del Estado". "Cada vez tendemos más a una visión paternalista frente al individuo", criticó.

"Hace falta que a la gente que tiene talento sepamos cuidarla y admirarla, porque si le va bien, nos va a ir mejor como país", alentó Rivera. De esta manera, el expolítico instó a sentir menos "envidia sana" por "el éxito del prójimo" y más "admiración". "Somos un país solidario, pero este país tiene un cáncer que se llama envidia", afirmó. En esa línea, González insistió en que "como equipo-país somos mejores cuando trabajamos juntos" y recalcó la necesidad de "poner el talento en el centro del futuro prometedor que España tiene por delante". "Necesitamos menos gente preocupada por España y mucha más gente ocupándose de España", añadió.

Albert Rivera durante su intervención en el evento TALEÑT 2023. Jorge París

La primera mesa redonda de la tarde corrió a cargo de Maarten Wetselaar, consejero delegado de CEPSA; Manuel Muñiz, provost en IE University; Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial España, y Diego Rubio, director general de la Oficina Nacional de Prospectiva. Estas cinco figuras diseccionaron el contexto global en el que se encuentra España y apuntaron a distintos retos, si bien compartieron una visión optimista. Wetselaar miró a Europa y afirmó que el continente necesita a España, algo que puede ser aprovechado para tomar un papel de liderazgo. Para ello, Rubio apuntó a que el Estado tiene un papel fundamental e invitó a reconocer "las cosas que sí funcionan".

"Somos mejores de lo que nos creemos, realmente somos buenos", señaló Arpa. "España es un país que tiene todos los ingredientes para seguir creciendo, tenemos el capital humano, las infraestructuras, las empresas… no hay ningún factor que nos impida seguir creciendo", agregó Muñiz. No obstante, Artigas matizó que para hacer ese progreso posible es necesario tejer "la infraestructura del talento y de la innovación" y avanzar hacia la transformación ecológica y digital.

Recuperación asentada en el empleo

Tomaron el relevo los exministros de Trabajo y Asuntos Sociales Valeriano Gómez y Manuel Pimentel; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el presidente de la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos, Jesús Torres. Para analizar cómo ha de abordarse la regulación del trabajo en la próxima década, los ponentes echaron la vista atrás y compararon la respuesta dada a la pandemia y a la reciente crisis de precios con las decisiones tomadas en épocas pasadas.

En ese sentido, Gómez valoró positivamente que se haya abandonado la fórmula de la austeridad empleada años atrás y que, según dijo, destruyó "una parte importante del tejido productivo", frente al sostenimiento del empleo en los últimos años. Pimentel coincidió en poner en valor "la extraordinaria legislación" salida de la pandemia en materia laboral, así como la recuperación del diálogo social. Precisamente el líder sindical recordó que en los últimos años se han producido avances en materia salarial mediante acuerdos tripartitos entre los agentes sociales y el Ejecutivo y apuntó a que sería un error que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio "rompa con lo que ha funcionado".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante su intervención. Jorge París

Más allá del horizonte electoral, los ponentes coincidieron en la importancia de tejer la cohesión intergeneracional en las empresas y hacer de ellas lugares para la diversidad y la inclusión, una idea que fue retomada posteriormente por el fundador y CEO de Cabify, Juan de Antonio, que pidió en su ponencia espacio para proyectos jóvenes, así como incentivos para la toma de riesgos. "Hace falta un compromiso de país, como sociedad reconocer que hay que intentar las cosas y a veces te vas a equivocar", afirmó. Además, el empresario también reclamó coherencia a nivel legislativo, para facilitar que las empresas puedan operar en distintos países dentro de Europa e incluso en distintas comunidades autónomas dentro de España.

Confiar en el talento

Por su parte, Alberto Gutiérrez, CEO de Airbus; Adolfo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE; Alberto Granados, presidente de Microsoft; Juan Manuel Serrano, presidente de Correos; Guillermo González, presidente de Warner Music, y Mario Ruíz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola, debatieron sobre la confianza y la autopercepción del talento español. Todos ellos coincidieron en señalar que la visión de España mejora al traspasar sus fronteras. "La percepción de España fuera de nuestras fronteras se ha fortalecido en la última época", señaló Gutiérrez en una intervención virtual. "Es fundamental entender qué fenómeno tiene el talento en España que no nos hace sentirnos orgullosos de él", reflexionó Ruíz-Tagle.

"Somos humildes, pero la oportunidad por delante es enorme", puntualizó Granados, que apuntó a que España puede convertirse en el hub europeo de la inteligencia artificial. "Se trata de convertirse en el sitio donde la gente quiere vivir y trabajar", agregó Ramírez-Escudero, recordando la importancia de la calidad de vida como atractivo para el talento. En esa línea, Serrano invitó a apostar también por buenos proyectos. "Si tienes una buena iniciativa y empresas líderes, es más fácil que el talento venga", afirmó, al mismo tiempo que invitó a "relativizar el error". "El mayor error es no tomar decisiones", concluyó.

Educación constante

Otra pieza fundamental para el desarrollo del talento es la educación, asunto en el que puso el foco el panel integrado por Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo; Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional; Ángel Sáenz de Cenzano, consejero delegado de Linkedin en España y Portugal; Patricia del Pozo, consejera de desarrollo educativo y formación profesional de la Junta de Andalucía, e Ignacio García-Belenguer, consejero delegado del Teatro Real. "Los sistemas de educación necesitan adaptarse igual que cualquier otro sector", apuntó Sanz, refiriéndose a la necesidad de formar a las personas para defenderse en una realidad que cambia a gran velocidad.

En ese sentido, Visiedo señaló que uno de los principales retos es "repensar la forma en la que enseñamos a los estudiantes". "A las nuevas tecnologías no hay que tenerles miedo, hay que utilizarlas en provecho de las personas", añadió. También Sáenz de Cenzano invitó a explotar al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología para reinventarse profesionalmente y adquirir las habilidades que demanda el mercado. "La tecnología no es solo un fin, también es un medio", afirmó, señalando que "no hay que tenerle miedo a ser intrépidos y valientes" y a buscar el sector en el que cada individuo pueda desarrollarse mejor.

Además, Del Pozo y García-Belenguer añadieron respectivamente dos aspectos a tener en cuenta en la educación: la formación en valores y cultivar el talento en el ámbito artístico. La consejera andaluza añadió también la importancia de conectar el mundo educativo con el empresarial. "El éxito pasa por lograr una conexión entre educación y empresas. No existe un sector si no puede tener cantera", explicó. El objetivo final es, tal y como señaló el responsable del Teatro Real, que el talento "revierta en la propia sociedad española".

Igualdad de oportunidades

La última mesa redonda de la jornada se centró en la diversidad, uno de los retos pendientes a la hora de aprovechar el talento. El director general de la Fundación COTEC, Jorge Barrero; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez; la presidenta de Fujitsu, Ángeles Delgado; la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, Nuria Vilanova, y la consejera delegada de Sanofi, Raquel Tapia, trataron de esclarecer esta cuestión. "No es suficiente tener talento, tenemos que gestionarlo para ir hacia una sociedad más próspera, más plena", matizó Delgado.

En esa línea, Álvarez recalcó que la creación de oportunidades para personas en contextos difíciles ha de ser una prioridad en las políticas públicas. "Hay toda una serie de talentos diversos que nuestro país desaprovecha", lamentó. Tapia compartió esa tesis, si bien se mostró "positiva" sobre las perspectivas de futuro e invitó a las empresas a salir a buscar ese talento diverso. "Nos tenemos que esforzar un poco más, hasta hace unos años el talento buscaba a las empresas, ahora no", reconoció. "Tenemos un montón de oportunidades, el futuro que nos espera es asombroso, pero tenemos que ser conscientes de que las oportunidades no son iguales para todos", agregó Barrero, que invitó a acometer los esfuerzos necesarios para que el progreso no se restrinja a una "élite".

Por último, antes de la clausura por parte del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el broche final a las ponencias lo puso el presidente de KPMG, Juan José Cano, que miró al horizonte 2030, en el que proyectó un país "digital e innovador", "sostenible", "competitivo", "igualitario" y "diverso". "La clave está en el talento", concluyó.