Pablo González: "No creo que falte inversión, emprendedores, oportunidades ni proyectos, lo que falta es confianza"

El talento es un motor esencial para afrontar los retos a los que se enfrentan las sociedades. Pablo González (Sevilla, 1994) es un firme defensor de esta idea, que en 2019 le impulsó a lanzar TALEÑT, un foro por y para el talento cuya cuarta edición congregará este miércoles en Madrid a rostros de primera línea de la política española y el mundo empresarial para debatir sobre el papel que juega el talento en los desafíos y oportunidades que el país tiene por delante.

Este joven emprendedor, que ha sido reconocido por varias revistas e instituciones internacionales como uno de los más influyentes del mundo, creó con tan solo 19 años lo que ahora es Trivu, una start-up orientada a conectar personas, organizaciones y oportunidades para potenciar el capital humano de España. Ocho años después y en vísperas de la que será la cuarta edición de TALEÑT, González atiende a 20minutos para repasar los retos a los que el país tendrá que dar respuesta en los próximos años, convencido de que "lo que pase en España en el futuro depende de lo que empecemos a hacer hoy".

¿Qué espera de la cuarta edición de TALEÑT? ¿Con qué se encontrarán los asistentes?Esta cuarta edición viene cargada de muchas sorpresas. Vamos a congregar un año más a los principales líderes políticos, sociales y económicos de todo el país, con el objetivo de seguir abordando cuáles son las principales palancas que tenemos que activar como país para conseguir que el talento sea el motor de la transformación ante esta década que tenemos por delante.

El evento pone el foco en el talento, pero ¿qué es el talento?El talento es algo muy subjetivo. Cuando yo hablo de talento siempre digo que es lo mejor con lo que uno puede contribuir de la mejor manera posible a su entorno, que lo que somos y lo que tenemos dentro pueda contribuir a hacer el mundo mejor, estando nosotros cada día un poquito mejor también.

¿Qué le impulsó a poner en marcha esta iniciativa en 2019?Esta iniciativa nace de una frustración personal, de ver cómo desgraciadamente hay muchísima gente que se apaga por un entorno que muchas veces castiga el talento y no permite que haya un caldo de cultivo en positivo para no conseguir cualquier cosa, pero por lo menos intentarlo, fracasar y que por eso no se machaque a la gente constantemente. Ese pesimismo hace que mucha gente no se lance a pelear por sus sueños y a luchar por lo que de verdad cree. Muchas veces tienes que irte fuera de España para escuchar hablar bien de lo maravilloso que tenemos aquí.

En sus cuatro años de andadura han pasado por TALEÑT ministros, líderes políticos, presidentes de grandes empresas… ¿Cómo un evento impulsado por una pequeña start-up ha alcanzado esa repercusión?El éxito de TALEÑT ha sido poner de manifiesto la importancia de una causa común para un país como España. No tiene mayor secreto que ese: levantar la voz y defender con contundencia que es el momento de hacer que lo más importante que tiene este país y cualquier sociedad, que es el talento de su gente, se convierta en nuestro mayor aliado para abordar los grandes retos que tenemos por delante y construir juntos las mejores soluciones. No ha sido fácil, nos ha costado muchos años conseguir que se tome en serio este propósito.

TALEÑT no es su primer proyecto. Con 19 años fundó lo que ahora es Trivu, una start-up por la que ha sido reconocido por prestigiosas revistas internacionales. ¿De dónde le viene el afán por emprender?He crecido en un entorno muy emprendedor actitudinalmente. En mi familia siempre me han inculcado el pelear por lo que crees, no rendirte, entender que la vida es sacrificio y esfuerzo. Esa base de valores es lo que me lanzó en parte a hacer todo lo que estoy haciendo junto con mi equipo. Si todo el mundo habla de la importancia del talento, pero no nos ponemos en marcha para ponerlo en el sitio que merece, habrá que hacer algo. Desde esa inquietud me lancé a montar Trivu, hace ya ocho años, que han sido tremendamente intensos y en los que hemos tenido la oportunidad de aprender, descubrir y plantear todo tipo de iniciativas y acciones centradas en el talento.

¿Es España un buen país para emprender? ¿Existen incentivos?España es un buen país para emprender en la medida en la que queramos que lo sea. No es ni mejor ni peor que ningún otro. Tiene todos los mimbres necesarios, el entorno, el talento… La principal barrera que tiene España a la hora de emprender es cultural. Desgraciadamente machacamos muchísimo a la gente que se equivoca y no entendemos que el error es parte del camino. También hay una falta generalizada de confianza en nosotros mismos, una muy mala percepción de lo que en España se puede conseguir versus lo que desde fuera se cree de nosotros. Emprender supone arriesgarse y tener iniciativa. No creo que falte emprendedores, oportunidades ni proyectos, lo que falta es confianza.

¿Alguna vez se ha encontrado con trabas al emprender por su edad?Trivu nació como revulsivo a la falta de valoración que muchas veces se tiene de las generaciones más jóvenes por su falta de experiencia. Una de las principales causas que me llevaron a empezar este proyecto fue demostrar que la experiencia siempre es un grado, pero que si no se empieza, nunca se alcanza. Para tener diez años de experiencia hay que empezar por uno. ¿Hemos encontrado barreras? Muchas. También hemos sido capaces de hacer de ello nuestra mayor virtud y sobre todo de mostrar con mucho trabajo que puede que por edad no tengamos todo el conocimiento del mundo, pero estamos dispuestos a aprender y hacer las cosas cada día un poquito mejor.

Pablo González en un momento durante la entrevista. Sergio García

La tasa de paro juvenil de España es la más alta de la Unión Europea, ¿qué se puede hacer para mejorar la empleabilidad de los jóvenes?No tiene una solución fácil. La promesa social con la que hemos crecido las nuevas generaciones de que si nos esforzábamos, estudiábamos y aprendíamos inglés, podríamos tener un trabajo de por vida ha desaparecido. También hay un problema bastante grave en el propio modelo educativo, que deja en muchos sentidos mucho que desear. Esto ya no va de estudiar cuatro años y estar el resto de tu vida haciendo, sino que hay que entender la educación y la formación como algo que se hace de por vida.

Hay un tercer elemento muy importante. En las nuevas generaciones escucho muchas veces un mensaje derrotista de que estamos condenados a vivir peor que nuestros padres… esas realidades son incomparables. Es muy importante que seamos capaces de asumir que no podemos esperar que otras generaciones nos planteen las soluciones. Si el mundo ya no es el que era y no nos gusta tal y como es, busquemos la manera de poder reconstruirlo.

La tecnología tiene mucho que ver en esos cambios. ¿Cómo ha de afrontarse, por ejemplo, la relación con la inteligencia artificial? ¿Supone una oportunidad o un riesgo para el mercado laboral?La tecnología no reemplaza al ser humano. Es un medio, no es un fin. Hoy en día estamos ante una coyuntura un poco tensa, porque de repente una tecnología como la inteligencia artificial ha producido una especie de alarma social por el desconocimiento de lo que puede llegar a suponer. Esto que estamos viviendo es bastante similar a lo que pudo suponer hace ya muchísimos años la llegada, por ejemplo, de un tractor al campo. Tenemos que hacer que la tecnología acompañe y empodere más y mejor a las personas para poder hacer lo que hacen. Ahí está la solución, en entenderla, en acogerla y en, sobre todo, adaptarla a nuestras necesidades reales.

¿Cree que en España se apuesta por la innovación?La innovación está muy asociada al emprendimiento, porque implica tener iniciativa y ser proactivo. Esto es algo que aquí se penaliza en cuanto uno se equivoca, por lo que es difícil que la gente tenga ganas de innovar. No solamente tenemos un buen contexto para esa innovación, también tenemos los canales y cada vez más oportunidades. Lo que hace falta es un cambio de mentalidad que nos permita entender que lo que pase en España en el futuro depende de lo que empecemos a hacer hoy.

Usted está muy comprometido con la diversidad en el mundo de la empresa, ¿falta todavía camino por recorrer? ¿Condicionan la edad, el género o la orientación sexual las oportunidades laborales?La empresa avanza cuando la sociedad permite que avance, una cosa alimenta a la otra. Es innegable que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, somos un país referente en diversidad, pero ahora mismo desgraciadamente estamos en un momento muy crispado. No respetar las diferencias y hacerlas parte de la clave del éxito nos aleja de lo mucho que podemos conseguir. Tenemos que seguir trabajando mucho para que la inclusión sea real. Todos somos absolutamente diferentes, la clave está en generar empresas que garanticen que cualquier persona pueda aportar y sentirse parte del proyecto, a la vez que promovemos la responsabilidad individual, porque ser diferente es un derecho, pero también una responsabilidad para contigo y para con los demás.

¿Qué otros retos tienen por delante el mundo empresarial y el mercado laboral en los próximos años?Estamos en un momento en el que todo el mundo parece que se cuestiona absolutamente todo: qué es la sociedad democrática, qué supone vivir en libertad, en un Estado de derecho… No es malo, creo que es sano. El mundo va tan rápido que lo que uno se replantea un día deja de tener sentido al día siguiente. Ese reto también impacta de manera muy directa a las empresas, que cada vez más son agentes de cambio en la propia sociedad y están entendiendo que si la sociedad evoluciona tienen que evolucionar con ella e incluso actuar como grandes tractores de esa transformación. Ese es el gran reto que tenemos en la próxima década: cómo reconectar al mundo de la empresa con la sociedad. Son tres ejes: la redefinición del modelo de sociedad, el replanteamiento del papel que juega la empresa en el mundo y el replanteamiento de qué es lo que esperamos de la vida.