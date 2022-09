¿Existe escasez de talento tecnológico en España? Los especialistas no cubren "ni el 25% de la oferta actual"

España tiene en la actualidad más de 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir, la gran mayoría relacionadas con el ámbito de la ciberseguridad, según un informe de DigitalES. Frank Moreno, experto en intraemprendimiento y canalización de talento tecnológico, asegura para 20BITS que la escasez de talento tecnológico en el país "es enorme".

El profesional señala que "Europa suele dar una cifra global cada año sobre la carencia de talento, sobre todo tecnológico, para cubrir millones de puestos de trabajo". No obstante, apunta que estos no se pueden ofertar porque "no existe una bolsa de candidatos adecuada".

Un artículo de RRHH Digital comenta que un 53% de las incorporaciones profesionales al sector TIC son de perfiles con formaciones extrauniversitarias como la Formación Profesional. "Las carreras tecnológicas de escuelas de negocio y academias especializadas están ganando terreno a las universidades", recalca Moreno.

Sin embargo, el especialista considera que tanto las universidades como las escuelas de negocio "deberían reformar su parrilla de cursos, grados y titulaciones, acercándolas a la realidad de las organizaciones españolas". Según él, en España los especialistas en Inteligencia Artificial, Computación Cuántica o Industria 4.0 no llegan a cubrir "ni el 25% de la oferta actual".

Los perfiles profesionales más demandados

Las compañías que busca talento tecnológico piden que la nueva plantilla tenga conocimientos de Inteligencia Artificial, algoritmos, blockchain, Big Data y de IoT.

"Prefieren a profesionales con perfil bajo, estudios de al menos 18 meses en informática, ingeniería y ciencias afines, con experiencia no inferior a 12 meses, pero con capacidad de aplicar sus conocimientos a la capa de negocio, básicamente ventas y clientes –detalla Moreno-. Por lo tanto, se valora más la capacidad de adaptación de la experiencia en tecnología y la aplicabilidad de esos conocimientos a la organización, que una carrera y un máster, que por si solos, no son garantía para una empresa".

¿Qué cargos ocupan?

Moreno destaca que muchos titulados especializados en tecnología "compaginan sus estudios con trabajos" y eso conlleva a que tengan una adaptación al mercado más rápido. Esto hace que muchos prefieran "crear sus propias empresas".

"Una parte son CEOs y el resto y por este orden son CTO, CDO, CIO y CISO –enumera el experto-. Muchos de estos profesionales son polivalentes por necesidad y suelen acaparar dos y tres de los perfiles claves de la empresa".

Los sueldos de estos puestos tecnológicos

El profesional en talento tecnológico afirma que el dinero que cobra un empleado especializado en tecnología por su puesto de trabajo "depende en gran medida del tamaño de la organización".

Por ejemplo, las empresas o startups consolidadas en el sector llegan a tener sueldos de entre 40.000 y 60.000 euros. Mientras tanto, las entidades más pequeñas o de reciente creación están entre los 25.000 y los 35.000 euros. A pesar de la diferencia de dinero que se cobra, Moreno subraya los bonus especiales por consecución de objetivos: "De media entre un 15-20% sobre el salario base".

¿Dónde se ofertan estos empleos?

El entrevistado por 20BITS comenta que "existe una importante base de colocación" de familiares y amistades. No obstante, Moreno afirma que se recurre mucho a plataformas digitales como InfoJobs, Randstad, Hays, LinkedIn, etc.

Además, los eventos tienen cada vez más protagonismo: "En este pasado Startup Olé 2022 en Salamanca, de primera mano pude apreciar como las tarjetas entre profesionales, startups e inversores eran muy habituales. Todavía el contacto físico es fundamental para atraer talento, tanto nacional como internacional".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.