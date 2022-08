"El concepto hacker se ha estado utilizando mal históricamente": la profesión es una de las más demandadas pese a su mala reputación

El término hacker se usa desde sus orígenes como sinónimo de ciberdelincuente erróneamente. Francisco Valencia, director general de Secure&IT, define a un hacker como "un experto en el mundo de la tecnología que no necesariamente tiene que ir ligado al cibercrimen·.

"Este concepto [hacker] se ha estado utilizando mal históricamente y se han referido a los hackers como los malos, pero realmente el malo es el delincuente -señala Valencia para 20BITS -. Los que ahora trabajamos en ciberseguridad intentamos evitar caer en esta confusión y llamamos hackers a los expertos en informática y delincuentes a los que cometen ciberdelitos".

El concepto hacker suele relacionarse con los ciberdelitos, pero esto es un error. Clint Patterson vía Unsplash

Valencia reconoce que no sabe la razón exacta por la que el término hacker se asocia a algo negativo, pero sí que se hace una idea. "Posiblemente, cuando empezó a usarse este vocablo, solamente los muy expertos en informática eran capaces de hacer el mal [en Internet] y los demás no eran tan capaces de hacerlo o no se les ocurría", piensa el profesional de Secure&IT.

El boom de los hackers éticos

Ironhack, una escuela de formación tecnológica, asegura que el incremento de ciberataques dirigidos a empresas en los últimos años ha disparado la demanda de hackers éticos. Según la plataforma de búsqueda de empleo LinkedIn, se trata del quinto empleo que más ha crecido en lo que llevamos de 2022.

A pesar de la alta demanda, Valencia considera que en España "falta una grandísima cantidad de profesionales en ciberseguridad": "Se estima que faltan entre 250.000 y 500.000 personas trabajando en puestos de seguridad informática, es una barbaridad".

El experto entrevistado por 20BITS opina que, en el caso de las PYMEs (Pequeñas Y Medianas Empresas), es recomendable no tanto contratar expertos en ciberseguridad en sus plantillas, sino "contratar los servicios de empresas especializadas"

Por otro lado, las empresas grandes de 200 o incluso de 1.000 trabajadores, "evidentemente está bien que tengan no solo una persona experta en seguridad, sino un equipo entero". Eso implica no solo contar con hackers, sino también con abogados, técnicos, etc.

Tipos de hackers éticos

Víctor Rodríguez, Program Manager de Ironhack, opina que "hacker ético es una de las profesiones del futuro": "Son los policías privados en la red, por lo que se están volviendo imprescindibles en cualquier empresa".

"Es un nicho por explotar profesionalmente -continúa Rodríguez-, pero para ello es necesaria recibir una formación previa o una especialización para ser un experto en ciberseguridad, como pueden ser los bootcamps".

Existen distintos tipos de hackers, pero Ironhack destaca tres que categorizaría como hackers éticos. 20BITS vía Canva.Com

Desde Ironhack diferencian entre distintos tipos de hackers a los que se les podría considerar éticos. En primer lugar, cabe destacar que los hackers éticos también son denominados hackers de sombrero blanco y su categorización puede ser más exacta si ahondamos en los servicios que proporcionan:

Los hackers de sombrero azul: llevan a cabo pruebas de error en las nuevas redes de sistemas de software antes de que se publiquen. Estos profesionales se encargan de buscar vulnerabilidades y arreglarlas antes de que se produzcan ciberataques.

llevan a cabo pruebas de error en las nuevas redes de sistemas de software antes de que se publiquen. Estos profesionales se encargan de buscar vulnerabilidades y arreglarlas antes de que se produzcan ciberataques. Los hackers de sombrero rojo: suelen trabajar para agencias gubernamentales y su labor es comprobar los sistemas de seguridad de las mismas. Se encargan de vigilar los datos personales a la hora de realizar pagos públicos o acceder a cuentas estatales.

