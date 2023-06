El 55% de las personas trans dicen haber sido excluidas en entrevistas laborales y el 70% creen que no están aceptadas socialmente

La discriminación en el trabajo es todavía un fenómeno habitual para el colectivo LGTBI. La mitad no cree que sea un colectivo aceptado socialmente, y tres de cada cuatro consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el ámbito laboral. Pero la situación se agrava considerablemente para las personas trans. En su caso, el 70% asegura que todavía no están aceptadas socialmente y el 55% afirma haber sido excluida en entrevistas de trabajo de forma directa o indirecta.

La segunda edición de la Encuesta sobre personas LGTBI en el trabajo en España elaborada por el sindicato UGT alerta de un incremento de la violencia y de la LGTBIfobia en el ámbito laboral respecto a los datos de hace tres años. Los resultados de una encuesta contestada por 2.480 personas (975 del colectivo y 2.400 heterosexuales) revelan que siete de cada 10 personas del colectivo sienten que su orientación sexual o su identidad de género es un inconveniente a la hora de buscar empleo. De hecho, la mitad evita en su día a día gestos que puedan mostrar que son LGTBI, y cuatro de cada diez vuelve al armario en sus puestos de trabajo para evitar situaciones de discriminación.

El estudio, ha aseverado este miércoles el responsable confederal LGTBI de UGT, Toño Abad, ofrece una fotografía de una situación que atraviesan las personas LGTBI en el empleo, "que, desde el punto de vista democrático no es aceptable". Cifras que, además, —ha subrayado durante la presentación de los resultados—,"ningún otro colectivo o grupo de población soporta en nuestro país".

Perecepción negativa de la realidad

Una situación que se expresa ya en la autopercepción que tiene el colectivo respecto al resto de personas: el 50% de las personas LGTBI considera que no están aceptadas socialmente; porcentaje que se dispara hasta el 70% en el caso de las personas trans. "Eso se explica básicamente porque existe una violencia normalizada que hace que nuestra percepción de la realidad sea muy negativa", ha asegurado Abad.

En esa línea, es generalizada la idea de que todo el debate que se ha generado a raíz de la tramitación de la ley trans ha perjudicado al colectivo. El 75% del total de encuestados reconoce que los bulos difundidos en el último año ha tenido un impacto negativo y ha supuesto un retroceso en la imagen del colectivo LGTBI y, en especial, de las personas trans.

"Somos plenamente conscientes de que, durante el debate de esta ley, las personas trans y LGTBI habéis tenido que sufrir toneladas de odio de quienes niegan vuestros derechos", ha lamentado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también ha asistido a la presentación del estudio.

Exclusión del mercado laboral

Ya en el ámbito laboral, el 75% de las personas LGTBI consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo; porcentaje que se eleva a 83% si son trans o no binarias. "Tener este dato en el 2023 llama muchísimo la atención", ha subrayado Abad.

Esa falta de oportunidades se refleja en las trabas que se encuentran en la primera puerta de entrada a un puesto de trabajo: las entrevistas. Más de la mitad de las personas trans reconoce que han sido excluidas en una entrevista de trabajo: el 40% de forma indirecta (situaciones que se producen al entregar la documentación, al ver la reacción del entrevistador, etc.), y un 15% de forma directa.

"Es un elemento que está contribuyendo a la exclusión del mercado laboral, lo que produce que esas personas tengan que buscarse la vida en los trabajos no formales", ha denunciado Toño Abad. Según la investigación, un 13% de hombres trans recurre a la prostitución por no encontrar trabajo; el doble (26%) en el caso de las mujeres trans. Pero la totalidad de las personas trans encuestadas reconoce que en ningún caso recurriría a esta opción si tuvieran otra oportunidad.

Volver al armario

Ante esa percepción de que la orientación sexual o la identidad de género son aspectos que pueden ir en su contra, la mayoría del colectivo lo oculta en sus puestos de trabajo, ya sea por evitar situaciones de violencia, o por no verse perjudicados en el desempeño profesional o a la hora de promocionar. De hecho, la mitad considera que pertenecer al colectivo LGTBI es un inconveniente a la hora de ascender de puesto, y por eso el 40% vuelve al armario en el ámbito laboral. "En las calles podemos estar fuera del armario, pero en el empleo volvemos", ha aseverado Abad.

Algo que, según ha subrayado, tiene consecuencias muy negativas, cuantificables en la pérdida de derechos y de dinero. "Cuando nos ocultamos en los centros de trabajo, lo que hacemos es renunciar a pedir un permiso retribuido por matrimonio, nos casamos en verano o en nuestras vacaciones, o no podemos acompañar a un cónyuge a visitas médicas", ha detallado. Esta disociación, además, hace que en un 41% de los casos eviten hablar de su vida personal, "lo que nos excluye de la socialización normal y natural en el ámbito de trabajo y hace que seamos los raros de las empresas". Algo que le produce ansiedad y estrés al 20%.

Ya en cuanto a la violencia, tres de cada diez personas trans reconoce haber sufrido agresiones verbales en el trabajo, y el 74% ha sido víctima más de una vez, lo que ya es considerado como acoso. Solo se denuncian, sin embargo, el 5% de las agresiones.

"El derecho a la orientación sexual, a la visibilidad y a la no discriminación por tu orientación sexual o identidad de género es un derecho tan del comer como el salario mínimo digno, las condiciones de trabajo y la seguridad en el centro de trabajo", ha sentenciado Montero al concluir el acto.