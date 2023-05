Solo se denuncian el 20% de los delitos de odio LGTBI y el 70% del colectivo cree que la policía y la justicia no están comprometidas

El colectivo LGTBI+ se siente desprotegido ante los incidentes de odio que se suceden en España. Si bien más de una de cada cuatro personas LGTBI han sufrido acoso o discriminación en los últimos cinco años, solo se llegan a denunciar el 20% de los incidentes de odio, un dato que casa con la baja confianza que demuestran tener las personas del colectivo, tanto hacia la policía como respecto al poder judicial.

Con motivo del Día contra la LGTBIfobia, este 17 de mayo la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha publicado su informe Estado LGTBI+: Estado del odio, elaborado por 40dB a partir de más de 2.400 entrevistas telefónicas llevadas a cabo entre el 14 y el 28 de marzo de este mes. En él, se expone hasta qué punto afecta el odio al colectivo, su reacción y la opinión que tiene la población sobre la situación actual.

Así, el 29% aseguró haber sufrido algún tipo de acoso en los últimos cinco años por ser LGTBI+, según el documento al que ha tenido acceso 20minutos. Esto es, entre 950.000 y más de un millón de personas. Porcentaje que, además, es similar al de quienes confiesan haber sido víctimas de discriminación (27,5%). Los lugares más habituales en los que se han producido estos casos son: la calle (donde se han dado el 78,5% de los casos de acoso, el 69% de los de discriminación), el colegio (60 y 55%) y el transporte público (53 y 48%). Le siguen las cafeterías (44 y 46%), el trabajo (43 y 41%) y su propia casa (32%).

El 8,6% sufrió una agresión física o sexual

Sin embargo, la tendencia en el caso de las agresiones varía. El informe estima que entre 283.000 y 325.000 personas (el 8,6% de los encuestados) fueron agredidas física o sexualmente en los últimos años por ser LGTBI+. Aquí se observa que es en los espacios públicos donde más agresiones han sufrido las víctimas: siendo la calle (69,5%), el colegio (62,2%) y las cafeterías (60.8%) los sitios más frecuentes; seguidos del transporte público (57,9%), el trabajo (44,8%) y la Sanidad (34,7%).

Preguntados sobre la evolución de los últimos años, la percepción general es que apenas han cambiado las cosas. Aunque es cierto que una de cada tres personas asegura que la discriminación hacia el colectivo está disminuyendo. No así la violencia y los discursos de odio, que para entre el 32 y el 33% están aumentando, y para cuatro de cada diez siguen igual.

"Cada vez hay más odio en las redes sociales, en la sociedad... y las agresiones están muy vinculadas a esto. Pero la discriminación como tal se refiere más a la esfera privada. Está habiendo discursos violentos hacia nuestros colectivos, pero que no tienen por qué haber permeado a la esfera más de trato personal, al contrario de las agresiones que pueden estar perpetradas por gente más radicalizada", explica a 20minutos Iñaki Paredero, secretario de Organización de FELGTBI+.

El 80% de los hechos de odio no se denuncian

El estudio refleja también la reducida tasa de denuncia que prevalece entre las víctimas de hechos de odio: solo se denuncian, de media, dos de cada diez incidentes, y el 24% prefirió acudir a una asociación LGTBI+. ¿Las razones? Muchos pensaron que no iba a servir de mucho denunciar los hechos (8%), o no tenían pruebas (7%), creían que no les iban a creer (5,4%) o se echaron atrás por vergüenza de lo que les había sucedido (5,4%).

Percepciones que pueden vincularse con la confianza que demuestran tener hacia las instituciones encargadas de gestionar las denuncias. Y es que cerca de siete de cada diez encuestados opinan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están "poco" (43,4%) o "nada" (26,3%) comprometidos con el colectivo LGTBI.

Lo mismo ocurre con el poder judicial: apenas un 5,10% considera que está "muy comprometido" con el colectivo, un 21,1% dice que "bastante", mientras el 65,4% asegura que "poco" (46,6%) o "nada" (18,8%).

A este respecto, FELGTB+ alerta en su informe de un "fuerte descuadre de denuncias de hechos de odio" entre los datos del Ministerio del Interior y los que reflejan esta encuesta. "Según estos datos, debería haber entre 56.000 y 65.000 denuncias de hechos de odio en los últimos 5 años, pero el ministerio solo recoge 1.511", subrayan.

A este respecto, Paredero señala el "importante descuadre" que se da entre ambas cifras. "Cuando miramos los datos de delitos de odio de otros países, también hay un desajuste. En Reino Unido, por ejemplo, los datos para el mismo periodo son de 82.000 delitos de odio, frente a los poco más de 1.500 de España. Es verdad que la población es en torno a un 25% más grande, pero entre un país y el otro hay una diferencia 50 veces mayor", detalla el secretario de organización de FELGTBI+.