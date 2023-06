Manuel Cortés, muy contundente con su prima Isa Pantoja por sus comentarios en el plató de 'Supervivientes': "Tomaré medidas"

Hace un par de semanas, un preocupante problema de salud provocó que los médicos de Supervivientes trasladasen a Manuel Cortés desde Honduras a España. El joven de 28 años sufrió un estreñimiento severo que, a su vez, le produjo una inflamación en el hígado.

Tras recuperarse de este breve revés, el cantante ha ofrecido una entrevista, en exclusiva, a Diez Minutos en la que ha hablado de su paso por el reality, de su relación con Asraf Beno y también ha lanzado un contundente mensaje a su prima Isa Pantoja.

La realidad que se ha encontrado el hermano de Alma Bollo en España no fue para nada el esperado. De hecho, él mismo ha dejado claro a la revista que "todo lo que se ha contado de la polémica en plató es absolutamente mentira". Con esta declaración, el hijo de Raquel Bollo ha dejado entrever que son falsas las supuestas agresiones en las que se vieron implicadas Isa y Carmen Borrego, quienes tuvieron que ser escoltadas durante su regreso de Honduras.

La hija de Isabel Pantoja ha hablado de las diferentes actuaciones que tanto Alma Bollo como Manuel Cortés han tenido en Supervivientes y, en consecuencia, también ha abarcado la relación que ambos evidenciaron con su pareja, Asraf Beno. Comentarios y expresiones que han molestado al exconcursante y que, de hecho, le han dolido.

"Creo que ha creado un movimiento contra mí. Isa con los comentarios y las cosas tan feas que ha estado dejando caer sobe mí, que además sabe perfectamente que son falsas, y que si no las aclara bien, tomaré mis medidas, ha ido a sentenciarme", ha manifestado, contundentemente.

Manuel Cortés ha asegurado que la fuerte discusión, y la consecuente reacción, que han tenido su madre y su hermana con Isa Pantoja en el plató es "normal", ya que las dos están molestas por todo lo que ella ha dicho y "lo que ha dejado en el aire". Además, ha reconocido a la ya citada publicación que "si no hubiera pasado todo lo que ha ocurrido", ahora se llevarían bien, pero "la dirección que están tomando las cosas es bastante fea e injusta".

En este sentido, el artista ha vuelto a traer al presente el hecho de que la novia de Asraf no haya contactado con él tras su regreso de Honduras ni tampoco cuando falleció su padre. "Eso son detalles que se quedan grabados. No se lo dije porque fuera su obligación, pero hubiera sido un detalle de su parte", ha expresado y ha añadido: "Yo siempre la he respetado y la he tratado con cariño".

Respecto a su mala relación con el ceutí, el exconcursante ha dejado claro que "jamás" pensó que el novio de su prima sería la persona con la que más iba a pelear en el reality. De hecho, antes de empezar el programa pensó que él se convertiría en un aliado.

"Asraf llevaba muchas esperanzas en ganar y le da igual llevarse lo que sea por delante. Creo que en muchas peleas yo no he sabido calcular las consecuencias y él sí. Si la gente supiera la cantidad de cosas que ha hecho Asraf ahí... Todos los concursantes que salgan te dirán lo mismo", ha expresado a Diez Minutos.

El artista ha confesado que algunas personas que conocen al ceutí en el sur le advirtieron que tuviese cuidado con él. Sin embargo, Manuel Cortés optó por obviar esos comentarios. "Aun así yo pensé que nosotros seríamos uña y carne sólo por el hecho de ser pareja de mi prima", ha expresado a la ya citada publicación.

"Yo no digo que con Isa sea mala persona, pero conmigo sí lo ha sido", ha aclarado el cantante. "Que cada uno juzgue por lo que haya visto. A mí no me gustan sus formas. Siempre ha ido por detrás conmigo y cada vez que ha podido me la ha jugado".