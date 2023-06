La emotiva declaración de Isa Pantoja sobre Asraf Beno en el plató de Supervivientes: "Para mí es un orgullo defenderle"

El papel de Asraf Beno en Supervivientes ha sido uno de los relevantes. Tanto por sus cualidades como por su destreza como por la cantidad de problemas que ha tenido con otros concursantes. Tantos que Isa Pantoja, su pareja y defensora en plató, ha tenido que sacar la cara por él en varias ocasiones.

Sin embargo, como así ha explicado en más de una ocasión la hija de la tonadillera, para ella es un orgullo. Así se sinceraba Isa en pleno directo: "Hemos hecho una familia".

Y es que, para la colaboradora, Asraf se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida: "Me habéis visto crecer, sabéis mejor que nadie, que él no es una pareja cualquiera, es una pareja que para mí es mi compañero. Me ha hecho cambiar tanto, me apoya tanto".

La prima de Alma Bollo no ha negado en ningún momento los errores que ha podido llegar a cometer durante toda su vida. De hecho, gracias a ellos ha sido consciente del gran cambio que ha vivido en los últimos años: "Hemos crecido juntos con muchos errores. No hemos sido siempre así, y eso es algo positivo. Hemos hecho lo correcto".

Por ello, a apenas una semana de la gran final de Supervivientes, la hija de Isabel Pantoja ha querido mostrarse orgullosa de su enamorado y del papel que ella ha tenido durante su participación en el programa: "Para mí es un orgullo defenderle, me lo está poniendo demasiado fácil. Está siendo un concurso que estoy viviendo intensamente gracias a que él me lo está transmitiendo de esa manera".