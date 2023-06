Nacho Palau asegura sentirse "decepcionado y triste" tras perder, hace un mes, el juicio de filiación contra Miguel Bosé en el que el Tribunal Supremo dio la razón al cantante y rechazó declarar su paternidad sobre los dos hijos biológicos del escultor. "Me dio mucha tristeza", aseguró.

La Sala de lo Civil sostuvo que, "con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre".

Por este motivo, el exsuperviviente sostiene, en una entrevista con Lecturas, que le da "mucha tristeza" esta resolución. "Todo el mundo ha oído decir a Miguel que tenía cuatro hijos. Hay un montón de pruebas. Que la Justicia me reconozca que ha habido un proyecto de familia y que legalmente no lo hagan posible me parece incongruente", defiende. "Los niños se quieren como hermanos que son, somos papá Miguel y papá Nacho".

Después de un largo proceso legal que ha durado cinco años, este jueves se supo que el Tribunal Supremo ha dado la razón a Miguel Bosé, por lo que rechazó declarar que fuera padre de los dos hijos biológicos de su ex, Nacho Palau, noticia "terrible", tal y como declaró el exsuperviviente tras conocer la sentencia. Nacho Palau se pronuncia tras conocer la sentencia.

El valenciano de 51 años asegura que Ivo y Telmo, los dos pequeños de 10 años que viven con él, "se van enterando" de lo que sucede, judicialmente, pues les va contando detalles. "Se van haciendo mayores y oyen campanas en el colegio. Yo les escurro un poco el bulto. Los niños creen que viven separados porque papá Miguel tenía que trabajar en México y alguien se tenía que ir con él", relata a la citada revista.

Palau también narra cómo era su relación con el intérprete de Amante bandido, y cómo, según él, cambió: "Se volvió maniático, obsesivo y dictatorial".

"En la educación de nuestros hijos, todo se tenía que hacer como él decía. Era complicado. No me enamoré de ese Miguel en absoluto", sostiene. "Miguel debería haber sido un poquito más humilde. No siempre tiene que ser todo como tú quieres. Hay que pensar en los demás".

"A mis hijos nunca les he hablado mal de Miguel", asegura el escultor. "Cada vez que hacemos una videollamada con los niños se me rompe el corazón".

"Me dolió sacar del armario a Miguel, pero parece que él estaba esperando a que le abriera la puerta para salir a contarlo todo", reflexiona con la citada revista. "Igual hasta le he hecho un favor".

El exconcursante de Supervivientes 2022 también habla de su etapa sentimental más reciente, pues hace unos meses que rompió con su novio: "Ahora mismo no estoy enamorado. Christian y yo nos estamos dando un tiempo. Ha sido todo muy intenso".

Además, el pasado mes de marzo contó que se había curado del cáncer de pulmón que le diagnosticaron tras volver del reality: "Estoy muy recuperado de los efectos secundarios del tratamiento del cáncer. Llegué a pesar 58 kilos".

"Llevo fatal que mi madre vuelva a estar enferma. Le ha pegado duro. Los niños no lo saben", declara también.