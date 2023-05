Manuel Cortés ha sido hospitalizado en España tras llegar de 'Supervivientes'

El cantante Manuel Cortés , hijo de Raquel Bollo, salió de Supervivientes por culpa de una afección de salud que llevó a los médicos del reality de Telecinco a recomendarle abandonar Honduras y regresar a España.

Un estreñimiento severo provocaba fuertes dolores al concursante, que tuvo que ser apartado de la convivencia a pie de playa y comenzar un tratamiento médico ya en los Cayos Cochinos.

Ya de regreso en España, y según publica Diez Minutos, Manuel Cortés ha tenido que ser hospitalizado para continuar ese tratamiento y vigilar la evolución de su problema digestivo.

"Me encuentro mucho mejor, no tengo tantos dolores", decía en una videoconferencia desde el hospital a Carlos Sobera en directo en la última gala.

El cantante ha estado en el reality, viviendo las duras condiciones de Supervivientes, durante cerca de tres meses y con un buen desempeño y entrega, algo que le reconocía el propio Carlos Sobera.

Por eso Manuel Cortés está contento con su participación. "Lo que diga la gente no me importa, siempre he tenido la misma ilusión, la de luchar día a día, la de demostrar que soy un superviviente y es algo que me he demostrado a mí mismo", decía el concursante.

Aún así, el cantante quiere recuperarse y salir del hospital para poder ejercer de colaborador y exconcursante en el plató, para poder dar su opinión sobre sus compañeros y lo que acontezca en la isla, así como para defender a su hermana, Alma Bollo, que aún sigue en liza.