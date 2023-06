Vox y PP retiran las banderas LGTBI y detienen los actos contra la violencia machista en un pueblo de Valencia

El acuerdo de gobierno en Náquera (Valencia) entre Vox, ganador de las elecciones, y el PP incluye medidas como la retirada de banderas LGTBI de los edificios oficiales y sustituir las concentraciones contra la violencia machista por actos "contra toda violencia" o "contra la violencia".

Así se desprende del acuerdo que Vox ha compartido en sus redes sociales y que permitió la investidura de Iván Expósito como alcalde de este pueblo de 7.700 habitantes el pasado sábado. Esto le ha convertido en el primer alcalde de la formación verde en la Comunidad Valenciana. La formación de Santiago Abascal obtuvo cuatro concejales y el PP, tres en las elecciones municipales del 28 de mayo.

Entre los puntos del acuerdo se encuentran la "promoción de los valores constitucionales" y el compromiso de no colocar banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales. El punto 16, además, incluye "sustituir las concentraciones de 'no a la violencia machista' por 'no a la violencia' o 'condenamos toda violencia'.

Otros puntos son la "celebración del día de la Constitución y la Hispanidad" en el municipio, en alusión al 6 de diciembre y al 12 de octubre, o el "ajuste de la política municipal de subvenciones" con la "supresión de aquellas que no tengan una marcada función social, deportiva, cultural" y de las destinadas "a financiar entidades independentistas y pancatalanistas".

También se establece como punto del acuerdo el "recorte del gasto político socialmente improductivo, revisando las partidas de publicidad institucional y gastos superfluos", y la delegación de competencias en materia de comunicación institucional, redes y prensa estará en manos de una concejal de Vox.

Además, se acuerda la "neutralidad institucional en el ámbito cultural", la "defensa de las tradiciones y cultura valenciana así como de las fiestas populares del municipio" y la "defensa de la propiedad frente a la ocupación ilegal".

El reparto de concejalías

En el equipo de Gobierno, uno de los cuatro concejales de Vox tendrá las competencias de Tradiciones y Festejos Taurinos, Comunicación Institucional, Protocolo, Patrimonio, Aguas, Agricultura, Caza y Ganadería.

Otro de ellos contará con las competencias de Administración Local, Familia, Vida y Tercera Edad, Urbanizaciones y Nuevas Tecnologías, mientras que el tercero de los ediles tendrá Bienestar Social, Recursos Humanos, Sanidad, Educación y Atención al Ciudadano y el alcalde tendrá competencias de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Régimen Interior.

El pacte de la vergonya. El que posa per davant que no tinga lloc la bandera LGTBIQ+ i nega la violència masclista, mentre diu promoure els valors constitucionals. El laboratori de les polítiques d’odi i discriminació.

Lluitarem. @apunt_media @elpais_valencia @HVeintipico pic.twitter.com/STsIPvtKfP — PSPV_Naquera (@pspv_naquera) June 19, 2023

"El pacto de la vergüenza"

Desde el PSPV-PSOE de Náquera han considerado que este acuerdo es "el pacto de la vergüenza", y han calificado al nuevo Gobierno municipal como un "laboratorio de las políticas de discriminación hacia los colectivos víctimas de mayor violencia", con el acuerdo adjuntado en la publicación.

Asimismo, han invitado a los vecinos de la localidad a colocar banderas arcoíris en sus balcones y ventanas, "con los colores que el nuevo gobierno niega a toda la sociedad".