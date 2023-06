Hoteles "solo para adultos" egoístas

Mi mujer y yo le teníamos echado el ojo para las vacaciones a un hotelito rural de esos con arroyo, huerto y hasta ponis. Descolgamos el teléfono para cerrar la reserva de una habitación con varias camas que estaba de lo más disponible, hasta que dijimos que iríamos con dos niños. Resulta que era "solo para adultos", aunque no lo anunciaban así para no meterse en líos porque la legalidad es difusa. Ese tipo de negocios igual podrían acogerse al derecho de admisión que permite excluir clientes con una condición objetiva, pero que alguien sea menor no parece que lo sea… Vamos, a mí me suena tan bárbaro como discriminar a una persona por su condición sexual.

He leído que el 5% de los hoteles españoles no están abiertos a hospedar familias, pero ya os digo yo que son muchos más los que si quieres ir con niños te dicen que no tienen cunas. Pasa lo mismo en los restaurantes sin tronas, que te recomiendan ir el Ginos que queda cerca. Total, los críos van a comer macarrones y así no ocupan una mesa que no sale a cuenta. Además, que no van a saber comportarse porque los niños corretean, hacen ruido y hasta lloran. ¡Cómo se les ocurre no ser adultos! La culpa es de los padres que los tenemos asalvajados…

Que sí, que hay padres que les da igual que los niños molesten a los de al lado mientras ellos están a lo suyo, aunque hay muchos más que lo que hacemos es educar a nuestros hijos. Eso no es algo automático, requiere de un proceso complejo en el que vivir experiencias en sociedad es básico para conseguirlo. No tiene pinta de que los niños vayan a aprender a manejarse en el mundo real si están siempre en una burbuja de hoteles con toboganes y restaurantes de pizzas en los que poder hacer el cabra sin problema.

Pero que la culpa no es de los que ven el negocio, sino de los que lo demandan. Adultos egoístas que exigen a los niños una madurez que no casa con su condición solo para su propio bienestar, cuando tendría que ser justo al revés. Son ellos los que deberían tener hacia los menores empatía, un signo de adultez. Los menores tienen tanto derecho como cualquiera a disfrutar de vacaciones y restaurantes, actividades que no son individuales, sino que se hacen en sociedad. En esa hay adultos y niños, aunque de los segundos cada vez menos... En lo que llevamos de año solo han nacido en España 103.443 niños, lo que convierte al primer cuatrimestre de este 2023 en el peor en ocho años según el INE. Nuestro país va a ser un adults only de ancianos de lo más descansados…

El valor de una sociedad se puede determinar por el trato que se les da a los niños. Siempre será más saludable una en la que los menores juegan y participan de la vida junto a los adultos que una en la que se los tiene escondidos. Una en la que todos podamos disfrutar sin que la edad determine el hotel en el que podemos hospedarnos. Además, que, si nos ponemos así, los ponis son para niños.