El PP da la alcaldía de Vitoria al PSOE y otras cinco al PNV para evitar que Bildu gobierne

El PP ha decidido apoyar con sus sus votos alcaldías clave en varias localidades del País Vasco con el objetivo de reducir el control institucional de EH Bildu y evitar que gobierne. En concreto, le ha dado la alcaldía al PSOE en Vitoria y al PNV en otros cinco ayuntamientos vascos.

Maider Etxebarria (PSE-EE) ha sido elegida alcaldesa de Vitoria-Gasteiz gracias al apoyo que le han otorgado el PNV y el PP, cuyo respaldo, sumado al de los concejales del propio Partido Socialista, le ha permitido reunir la mayoría absoluta necesaria para ser investida.

Así, Etxebarria ha conseguido la alcaldía en lugar de la candidata de EH Bildu, Rocío Vitero, cuya lista fue la más votada en las elecciones municipales pero que no ha obtenido los votos suficientes en la sesión de investidura de este sábado para liderar el Gobierno municipal de la capital alavesa.

La candidatura de Vitero ha logrado el apoyo de los siete ediles de EH Bildu y los dos de Elkarrekin -la coalición liderada por Podemos-, mientras que Etxebarria ha obtenido el respaldo de los seis concejales de su partido, los seis del PNV -socio de gobierno del PSE-EE en Vitoria-Gasteiz en la pasada legislatura- y los seis del PP.

Los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo situaron a EH Bildu como primera fuerza política de la capital alavesa, con 24.845 votos y siete concejales. En segundo lugar quedó el PSE-EE, con 23.909 votos y seis concejales, mientras que el PP obtuvo también seis concejales, aunque con un número de votos (21.853) bastante inferior al logrado por los socialistas.

El PNV, primer partido de Vitoria-Gasteiz en las elecciones de 2019 y que ha presidido el Gobierno municipal en los últimos ochos años, también logro seis escaños, aunque quedó en cuarto lugar en los comicios del pasado día 28, con 21.454 votos. La coalición de formaciones de izquierda encabezada por Podemos obtuvo dos ediles por los 7.742 votos recibidos.

La sesión plenaria de este sábado se ha iniciado con la formación de la Mesa de Edad, presidida por el concejal de mayor edad, Jon Armentia (PSE-EE), que ha estado acompañado por la corporativa más joven, María Nanclares (PSE-EE).

El secretario ha leído los nombres de las 27 concejalas y concejales electos. Tras la comprobación de las credenciales y declaración de los Registros de Bienes y de Intereses de cada edil, realizada previamente, se ha procedido al llamamiento individual para el juramento o promesa del cargo.

Tras el recuento de los votos, el presidente de la Mesa de Edad ha proclamado a la nueva alcaldesa, a la que ha entregado el bastón de mando y de la medalla corporativa.

PNV consigue cinco alcaldías gracias a votos del PP

Además de Vitoria, el PP ha votado a favor de alcaldesas y alcaldes nacionalistas en Durango (Vizcaya) y en las localidades alavesas de Kuartango, Zigoitia, Oion y Bernedo.

El PNV ha recuperado este sábado la Alcaldía del municipio de Durango, en detrimento de EH Bildu, después de que Carlos García, el único concejal con el que cuenta el Partido Popular en el Ayuntamiento, haya apoyado a la candidata jeltzale Mireia Elkoroibide.

En las pasadas elecciones del 28 de mayo, EH Bildu fue la lista más votada, lo que le permitió obtener 9 concejales, mientras que el PNV logró 8 ediles. Por su parte, el PSE consiguió 2 representantes, y tanto Herriaren Eskubidea como el PP alcanzaron un asiento cada uno. Tras los comicios, el representante del PP ya anunció que otorgaría su apoyo a la candidata del PNV con el objetivo de desalojar a la coalición soberanista del poder.

La sesión de constitución de la Corporación ha arrancado a las 9.00 horas con un salón de plenos abarrotado de tal modo que finalmente el exsecretario de Estado del PP y jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien cerró la lista de los populares en el municipio y que se ha desplazado hasta Durango, no ha podido acceder al interior.

Junto a él ha estado también Daniel Portero, hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000.

Tras la constitución de la Mesa de Edad y el juramento y promesa del cargo de los 21 concejales que integran el Pleno, se ha procedido a la elección de alcalde. De este modo, la aspirante jeltzale, Mireia Elkoroibide, ha contado con 11 apoyos al sumar los votos de su formación, así como con los del PSE y PP, lo que le ha permitido asumir el bastón de mando para el mandato 2023-2027.

Por su parte, la aspirante de EH Bildu ha logrado 10 votos al recibir también el apoyo de su grupo y de Herriaren Eskubidea. No ha habido votos en blanco ni nulos.

Elkoroibide, que ha recibido la makila de manos de su predecesora, ha destacado que es para ella "un día muy importante". "Recuerdo con intensidad los últimos cuatro años, el trabajo en equipo, los compromisos adquiridos y a quienes nos han precedido en este empeño. Damos continuidad a un compromiso con nuestro pueblo y lo vamos a dar todo para mejorar el bienestar y calidad de vida", ha expresado.

Asimismo, ha afirmado que asumen el reto de gobernar, con "ilusión, fuerza, humildad y respeto" y ha apostado por "desarrollar un proyecto ilusionante".

"Esa es mi máxima ilusión y motivación. Estoy fuerte y preparada y voy a trabajar duro para mejorar Durango. No soy la primera alcaldesa, pero sí soy quien más va a trabajar y pelear por mejorar Durango", ha indicado, al tiempo que ha añadido que gobernará "para todos desde el máximo respeto y la tolerancia".

En su turno de palabra previo a la votación, las aspirantes del EH Bildu y PNV han expuestos sus respectivos proyectos. En este sentido, Elkoroibide, que ha recordado que hace cuatro años fue el PNV la lista más votada y no gobernó, ha pedido el "mismo respeto" que su formación ha mostrado en la presente legislatura.

Por su parte, el concejal del PP Carlos García ha mostrado su satisfacción por "apoyar, mas allá de siglas, a una buena persona" y ha tendido la mano a la nueva alcaldesa para "impulsar las medidas" que el municipio necesita y superar el "desgobierno".

Asimismo, ha advertido de que él no es el representante del PP que debería estar el Pleno, de tal modo que "si estoy aquí es porque no puede estar Jesús María Pedrosa", edil popular asesinado por ETA en Durango el 4 de junio del año 2000. "Voy a votar por él y por todos los que como él no pueden estar aquí... Se inicia una nueva etapa de libertad y democracia", ha finalizado.