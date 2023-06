Ayuso exige el cese del delegado del Gobierno por sus declaraciones sobre Bildu: "Si tiene decencia, debería dimitir"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en responder a las declaraciones que ha realizado este jueves el delegado del Gobierno central en Madrid, Francisco Martín, sobre Bildu. Y lo ha hecho para reclamar su dimisión y, si no se produce, que Pedro Sánchez decida su cese.

"Esos supuestos enemigos de España, en los últimos cinco años, han hecho más por los españoles y por España de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos", ha señalado el delegado durante el desayuno informativo que ha protagonizado en la capital.

Unas horas después, desde la Asamblea y tras reunirse con Enrique Ossorio en la ronda de contactos previa a su investidura, la presidenta en funciones ha considerado "gravísimas" estas palabras y ha exigido que tengan consecuencias políticas. "Que el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros obliga, desde luego, a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente".

"Si tiene decencia, debería dimitir", ha insistido Díaz Ayuso, para afirmar, no sin cierta sorna, que en la Comunidad "no se le echaría mucho de menos". "Llevamos cinco delegados en cuatro años y le queda un mes en el cargo…", ha ironizado. La dirigente de los 'populares' ha enmarcado estas declaraciones en, bajo su punto de vista, "una carrera desesperada por blanquear a Bildu" que ha emprendido el Gobierno central. "No se puede decir de todo y quiero recordar que probablemente fueron los patrioteros aquellos que fueron víctimas de aquellos que han estado con Bildu", ha remarcado.

El delegado del Gobierno ha dicho una necedad inmoral por la que debe ser cesado: que Bildu ha hecho más por España y los españoles que los “patrioteros de pulsera”.



Y añadió que este tema debería entrar en la campaña electoral. No se preocupe: entrará. pic.twitter.com/RN3taqiOQe — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 15, 2023

Minutos después de comparecer ante los periodistas, Díaz Ayuso ha considerado la intervención de Martín "una necedad inmoral" y ha avanzado que será una cuestión que tendrá su hueco en la próxima campaña electoral al 23-J.