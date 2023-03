Ayuso y Almeida denuncian que la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno se ha convertido en un "mitin del sanchismo"

Tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han criticado este jueves que se utilicen las instituciones para hacer campaña electoral. "Los actos institucionales no se pueden convertir en actos de partido", ha señalado la líder regional tras acudir esta mañana a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Este acto, que se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la actual Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González.

Durante su intervención en la toma de posesión de Martín, Bolaños ha querido destacar que "ningún Gobierno de España ha apostado tanto por Madrid como el actual", donde se ha incrementado la inversión en 47% respecto a los cinco años anteriores. Además, ha calificado como "patriotismo" el reparto que realiza el Ejecutivo nacional de los fondos europeos, de las becas educativas "donde 120.000 jóvenes madrileños reciben una", o de los "más de 10.000 que han recibido el bono alquiler" y los "más de un millón de pensionistas madrileños que en los últimos años han visto incrementadas sus pensiones en 180 euros", ha detallado.

"Inversiones y avances, sí. Palabrería y crispación, no", ha añadido. Sobre estas palabras ha sido preguntada Ayuso que, en una visita al Parque de Santander de Chamberí, ha indicado que "los actos institucionales no se pueden convertir en actos de partido". "Por muy mal que nos den las encuestas no se deben utilizar todas las oportunidades", ha manifestado.

La presidenta madrileña ha sostenido que no quiere que Madrid tenga "el quinto delegado del PSOE en Madrid" sino "una Delegación del Gobierno que está atendiendo a los principales problemas que tiene Madrid como es las Cercanías o la inseguridad en las calles, cuya competencia es única y exclusiva del Gobierno".

En esta misma línea se ha expresado el alcalde de la capital, que ha lamentado el "mitin del 'sanchismo'" que ha realizado Bolaños durante un acto que es "protocolario" e "institucional". Para Almeida, en lugar de ello se ha transformado "en una enumeración un tanto partidista de los logros o supuestos logros del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid".

"Lo que me extraña, visto el balance triunfal que ha exhibido el ministro de la presidencia y el propio delegado del Gobierno, son las expectativas electorales del Partido Socialista, tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid", ha señalado, para posteriormente intuir que "si es acorde al balance que ellos han hecho", deberían "obtener mayorías absolutísimas" en las próximas elecciones. "A los madrileños no les van a engañar más, saben cuál es la realidad", ha añadido.