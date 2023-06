Vox en la capital o cómo mantenerse relevante frente al poder absoluto de Almeida

La mayoría absoluta que cosechó el popular José Luis Martínez-Almeida en las urnas del 28-M ocasionará daños colaterales al resto de los grupos municipales, no solo a su izquierda, cada vez más menguada en número de ediles, sino también a la derecha, condenando a Vox a la irrelevancia en el Pleno de Cibeles. Sus cinco concejales, uno más de los que obtuvo en 2019, no son necesarios para que el PP saque adelante ninguna iniciativa. Y lo que es peor para los de Javier Ortega Smith, el sueño de entrar en el Gobierno municipal, en sustitución de Cs, se ha visto truncado cuatro años después de investir a Almeida como alcalde por primera vez.

Los socios naturales de los populares, también los más incómodos, valoran "muy positivamente" su resultado en los comicios. "Estamos contentos, la tendencia es alcista. Hemos consolidado una masa crítica de votantes, incorporando algunos más a los que logramos cuando llegamos a la política madrileña", sostienen fuentes del partido. Sus expectativas se movían entre 5 y 7 sillas, si bien admiten las mismas voces que con la mayoría absoluta de Almeida se les ha quedado un sabor de boca "agridulce".

A partir de aquí, la cuarta y última fuerza en Cibeles quiere ejercer una oposición "constructiva y leal"; "ni criticar por criticar, ni decir que sí a todo". Su reproche es que el PP haya presentado "casi el mismo programa que en 2019, volviendo a prometer, por ejemplo, la construcción de tropecientas mil viviendas". Su miedo pasa porque los populares actúen como un "rodillo" y "no escuchen otras posturas". No acaban de creerse las intenciones manifiestas de Almeida de "llegar a acuerdos" con el resto de formaciones. "Queda muy bien para la galería, pero luego..."

La bajada de impuestos, la protección de las plazas de estacionamiento, los propios aparcamientos disuasorios o la seguridad en las calles serán algunas de las principales batallas que libren desde la oposición. "Las mismas propuestas que alcanzamos en el acuerdo de investidura hace cuatro años y que no se han cumplido", acotan. En el último año, Vox también ha puesto zancadillas parlamentarias en la aprobación de diferentes ordenanzas, como la de innovación, o la frustrada modificación de las normas urbanísticas.

Tampoco se apean de su repudio a Madrid 360- versión ampliada de Madrid Central o "el Madrid de Carmeida", como gusta decir a Ortega Smith. "No lo vamos a zanjar nunca. El uno de enero de 2025 los coches sin etiqueta empadronados en la ciudad de Madrid no podrán circular en la M-30 ni en su interior", denuncian al tiempo que admiten no haber podido calar este mensaje entre los electores. "Puede que se haya escuchado más el discurso buenista y globalista del gobierno", dicen, sin descartar que Almeida aplique nuevas moratorias a las restricciones como la de las furgonetas B o lance más ayudas para la transición a una movilidad sin emisiones. "Hay que ofrecer alternativas reales, no dar dos mil euros que no llegan ni para pagar la rueda de una furgoneta".

El futuro de Smith: "Si es por él, se queda"

La aplastante victoria de Almeida en las elecciones y el consiguiente empujón a Vox contra la esquina del tablero político, con su réplica a nivel regional entre Ayuso y Monasterio, aviva las especulaciones de un posible regreso de Ortega Smith a la política nacional. A decir verdad, y a diferencia de su homóloga en la Comunidad, el exnúmero dos de Santiago Abascal puede compaginar su escaño en el Congreso de los Diputados con su acta de concejal, como ya está haciendo. Y, por ende, todo apunta a que seguirá siendo la principal espada del partido en la capital y, por qué no, formará parte de las listas para las generales.

"Él está como pez en el agua en el Ayuntamiento y en el municipalismo, así que si es por decisión propia, se queda encantado", comentan desde su equipo. "Puede compaginarlo con el Congreso", agregan para terminar reconociendo que la dirección nacional tiene, en todo caso, la última palabra.