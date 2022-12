El pleno 'escoba' condena los Presupuestos pero salva la moratoria para furgonetas b, las normas de limpieza, más bus en El Cañaveral...

"Se levanta la sesión y les deseamos a todos feliz Navidad". El presidente del Pleno de Cibeles, Pedro Fanjul, despidió este martes el último pleno del año, a la espera de que se celebre un debate extraordinario para abordar los Presupuestos de 2023 para la capital. O no. Porque el alcalde de Madrid, José Luis Martínez, reconoció que podría ahorrarse la cita en caso de no recibir los apoyos necesarios para aprobar sus cuartas cuentas del mandato. "La izquierda se ha negado sistemáticamente a aprobar estos presupuestos y, en estos momentos, Vox no se ha movido de su posición. Por tanto, no contamos con los votos para poder aprobarlos." Igual que en la Comunidad con Ayuso . Y de nuevo por Vox, enrocado en tumbar Madrid Central desde hace cuatro meses.

Los de Javier Ortega Smith no se apearon de su postura ni después de que se aprobara la moratoria a los camiones de mercancías de menos de 3.500 kilos y con etiqueta medioambiental B [gasolina y diésel matriculados a partir de 2005] para que puedan circular por el distrito Centro durante todo 2023. La cesión de PP y Cs a una propuesta que Vox llevó a Pleno en sendas ocasiones de septiembre a octubre no es suficiente para los socios de investidura del Gobierno municipal.

Para disipar cualquier duda sobre las posibles desavenencias entre del exsecretario de Vox y la dirección regional , Rocío Monasterio se presentó en el Palacio esta mañana para arropar a su homólogo. "Dice que no nos hablamos, que somos como él y (la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz) Ayuso, que están a tortas y cuando se acercan las elecciones hacen como que se quieren", dijo él. Ella acusó a Almeida de "prohibir, multar y arruinar" a los madrileños con lo que juntos han patentado como el 'Carmeida Central'.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, junto a su homóloga en la Comunidad, Rocío Monasterio. VOX

El permiso a los transportistas fue votado en forma de enmienda a la Ordenanza de Limpieza, lo que hizo desatar las iras de la oposición. La terna de la izquierda en Cibeles reafirmó que recurrirán las formas de su aprobación a la justicia. "Tenían al PSOE convencido para votar a favor", pero "han recurrido a las artes más sucias y oscuras que se recuerdan en la política de esta ciudad", criticó el edil socialista Ignacio Benito. "Es un caso de trilerismo político que jamás se había dado", afeó la edil de Más Madrid Esther Gómez.

Pese a su rechazo, la nueva normativa de limpieza triunfó. Con ella, se tipifica por primera vez en la ciudad el depósito inapropiado de cartón en la vía pública o la realización de grafitis, se eleva el régimen sancionador de prácticas como el abandono de residuos por botellón y se establece, también de forma pionera, un horario para arrojar el vidrio: de 8.00 a 22.30 horas, durante el día.

El Cañaveral, el IBI... y la primera hija adoptiva

Pese a la gresca, muy alejada del espíritu de paz y concordia que se presuponen a fechas tan señaladas, el Pleno siguió su curso en Cibeles... Y se aprobaron otras iniciativa como incrementar las frecuencias de paso de autobuses en las líneas 159 y E5 del Cañaveral. Un autobús nocturno o un Bus Rápido de Alta Velocidad para el rincón del sur, con 12.000 vecinos que en pocos años podrán ser casi el doble.

También se dio luz verde a ampliar hasta el 31 de diciembre el pago voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sin recargo del 5%. Un decisión no ejecutiva, que salió adelante con el rechazo del Gobierno de PP y Cs, ante las incidencias registradas a cuenta de la transformación y actualización del sistema en la Agencia Tributaria. Y, como nota de color, Maruja Mallo, artista de la Generación del 27 y de las 'Sinsombrero', se convirtió en la primera mujer en ser reconocida Hija Adoptiva de Madrid. Aquí, no hubo discusión, todos los partidos lo secundaron.