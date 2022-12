Vox se abstiene y los Presupuestos de Almeida avanzan a la votación final en un mar de dudas

Todos los grupos municipales estaban convocados a las cinco en punto de la tarde en la Casa Cisneros para votar las enmiendas a los Presupuestos de 2023 del Ayuntamiento de Madrid. Pero el sentido de la comisión extraordinaria y urgente iba más allá del motivo por el que la concejal delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, los había requerido. Lo que realmente se debatía en esa mesa redonda era la supervivencia de las cuentas para el año que viene. De momento, con la abstención de Vox, el último plan de gastos e ingresos del mandato de Almeida superó el trámite previo a su votación definitiva. Aunque, a falta de unos 10 días para salir de dudas, su futuro no pueda ser más incierto.

En esos términos se pronunció Hidalgo a la salida de la comisión. Sin circunloquios. "Es necesario tener el sí de Vox y ahora mismo no lo tenemos", reconoció la mujer que lleva la batuta de esa gran hoja de Excel que son los presupuestos para una ciudad del tamaño de Madrid. PP y Cs están solos, necesitan el apoyo de un tercero y, por el momento, Vox -el único partido que no le ha negado expresamente sus votos- se enroca en su principal exigencia: tumbar Madrid Central. "No ha cambiado absolutamente nada. No se han sentado desde que los presentamos ni una sola vez con nosotros y tampoco han presentado ni enmiendas parciales ni a la totalidad. Han manifestado un desprecio a las Cuentas municipales", agregó la popular.

Sí habían presentado enmiendas los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto. 370, ni más ni menos. Tres a la totalidad y 367 al estado de gastos (192 de Más Madrid y 175 del PSOE). Pero todas ellas fueron tumbadas con el voto de calidad de la presidenta de la comisión, la popular Blanca Pinedo, tras la abstención de Vox, y el rechazo de azules y naranjas.

Nada puede esperar, por otra parte, el Gobierno municipal de la terna de la izquierda en Cibeles. Desde el minuto uno, Más Madrid y PSOE anunciaron su rechazo al plan presupuestario. Y el Grupo Mixto, que sirvió como llave para abrir la espita de pactos tan importantes como la Ordenanza de Terrazas o, mismamente, los últimos Presupuestos, tampoco está por la labor después de que el alcalde no haya cumplido algunos de los acuerdos alcanzados con la formación compuesta por los cuatro ediles que se marcharon en abril de 2021 de Más Madrid por desavenencias con la portavoz, Rita Maestre. Hoy, en cualquier caso, solo quedan dos ediles en la también llamada Recupera Madrid, insuficientes para sacar adelante ninguna votación en el pleno.

La prueba de fuego en menos de 24 horas

La comisión se ha celebrado en vísperas del Pleno municipal que tendrá lugar este martes, donde está previsto que se apruebe la moratoria para que las 'furgonetas B' puedan seguir entrando a la almendra central durante 2023. Los de Javier Ortega Smith saludan la decisión del Ejecutivo local, si bien piden que se haga extensible a todos los madrileños. Ese será el mensaje que trasladen con toda probabilidad en la cámara. La respuesta del Gobierno municipal es bien conocida: legalmente no se puede tocar una medida que ya esté en vigor. La estatal Ley del Cambio climático y otras normativas europeas impiden dar marcha atrás en materia medioambiental. En ese toma y daca llevan instaladas las Cuentas casi dos meses. Y el tiempo pasa...

Está claro que tampoco ayuda la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para mayo. PP y Vox comparten un importante zurrón de votos y todo movimiento sirve para diferenciarse de cara al electorado.

Este lunes, Vox se ha personado en la comisión para votar las enmiendas que no había presentado, a diferencia de su plantón de la semana pasada, cuando no se personó, ni presencialmente ni 'online', en la de Medio Ambiente para abordar la moratoria a los transportistas. Esta por ver si su presencia se vuelve imprescindible para una votación final de los Presupuestos. Ni siquiera es seguro que se produzca, desde la propia área de Hacienda reconocen, ante la falta de apoyos, que las Cuentas podrían no lleguen nunca a Pleno. Los 5.703 millones de euros están en el aire y el fantasma de la prórroga presupuestaria planea como nunca sobre Cibeles.