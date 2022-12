Los Presupuestos de 2023, contra las cuerdas por el enroque de Vox sobre Madrid Central

Pasan los días, las semanas y casi los meses y los Presupuestos de 2023 para la capital no salen de la casilla de salida: su puesta de largo ante los madrileños. El tiempo apremia. El 31 de diciembre es la fecha límite para que el Gobierno de PP y Cs encuentre a un tercero que preste sus votos y desde que a principios de noviembre presentaran las Cuentas, cuyas señas de identidad son la rebaja del IBI al mínimo legal, el aumento del monto para el área de Seguridad y Emergencias y la Tarjeta familias , todavía no se han sentado a negociar con nadie. En la izquierda, Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto las enmiendan a la totalidad. Y a la derecha, Vox - al que se le supone mayor connivencia con azules y naranjas- no moverá ficha hasta que se cumpla su principal exigencia: acabar con Madrid Central.

Ni siquiera la moratoria que anunció el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el pasado viernes del macropuente para que las 'furgonetas B' puedan seguir entrando a la almendra central durante 2023 ha hecho inmutarse a los de Javier Ortega Smith. "No es suficiente". Así respondieron nada más conocer la noticia y han vuelto ha hacerlo, por boca de su portavoz municipal, esta mañana: "Queda mucho camino, miles de vehículos sin etiqueta [medioambiental] que vienen a trabajar todos los días", ha recriminado para exigir que la suspensión de las multas se haga extensible a todos los coche de la ciudad. "Hasta entonces nuestro 'no' lo tiene ya".

Desde Vox argumentan que con el permiso a los vehículos de mercancías queda "demostrado que sí es legal y posible" modificar las políticas medioambientales de tráfico. "El alcalde decía que Vox solo quería chantajear al Gobierno, que Europa nos caería con todas las penas del infierno y la realidad es que él es el que está cambiando y empezando a acertar cuando cumple una de las peticiones de Vox", ha sostenido Ortega Smith.

Justo a continuación, el alcalde ha replicado las palabras del primer edil de Vox. "Su problema es que no se estudia los temas, va a lema limpio para ver si consigue mil retuits. Como jurista debería saber que se ha podido aprobar la moratoria a los mercancías porque todavía no había entrado en vigor, pero las que ya están funcionando no pueden volver atrás porque hay una Ley estatal de Cambio Climático que impide dar marcha atrás".

Almeida ha mantenido la línea argumental de las últimas semanas, donde el portavoz de Vox es el culpable de la parálisis presupuestaria . "La ciudad de Madrid quedará en una situación de bloqueo gracias a Javier Ortega Smith. Que le diga a los madrileños porque por una discrepancia política no quiere ni tan solo sentarse a hablar". En este punto, el popular ha indicado que "el votante de Vox se debe preguntar por qué votó a Ortega Smith en el 2019" cuando es una persona "cuyo único discurso es no, no, no y no".

Después le ha tocado el turno a la vicealcaldesa. Como es habitual, Begoña Villacís se ha mostrado más conciliadora con los grupos municipales, a los que les ha recordado que desde el Gobierno bicéfalo están "abiertos" a escuchar y aceptar propuestas sobre los Presupuestos. No obstante, la líder naranja también ha criticado el "postureo" de algunos partidos, de los que opina que solo quieren presentarse a las elecciones del próximo mayo habiendo rechazado las Cuentas. "Es una mala acepción de la política, eso es politiqueo y no lo comparto", ha valorado antes de negarse a tirar la toalla. "Yo nunca doy por perdido nada, en general", ha proclamado.

El 'no' de la izquierda

Este lunes termina el plazo para registrar enmiendas, así que los grupos de la izquierda han aprovechado para mostrar su no rotundo a los Presupuestos. También han presentado enmiendas parciales, una forma de exponer cómo gestionarían los más de 5.000 millones de euros que maneja la Corporación. El Grupo Mixto por su parte ha descartado plantear ningún cambio. Uno de sus tres ediles explica a 20minutos que "estructuralmente" están en contra de un proyecto, del que -dice- ni siquiera se ajusta al alza de los precios.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Europa Press

El grupo municipal de Más Madrid, con Rita Maestre a la cabeza, ha presentado un total de 192 enmiendas parciales, centradas en la vivienda, "para posibilitar alquileres baratos, sobre todo a los jóvenes", en ayudar a las familias, garantizando el comedor escolar gratuito en las escuelas infantiles, o de movilidad, al proponer autobuses de alta velocidad por toda la ciudad, sobre todo en los nuevos barrios, y una mejor red de carriles bici. "Es imposible apoyar un presupuesto que deja la ciudad tal y como está, sin ningún proyecto transformador ni de avance", ha reprochado la portavoz.

Los socialistas, por su parte, han presentado 179 enmiendas parciales, enfocadas centradas también en la vivienda pública, la mejora de los medios con los que cuenta la Policía Municipal, la construcción de escuelas infantiles o el urbanismo sostenible. Para la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, el alcalde ha planteado un presupuesto encaminado “a convertir Madrid en un escenario fácil para quienes se hacen ricos a costa del bienestar de los demás”.