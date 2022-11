Almeida y Villacís explotan con Ortega Smith: "Es imposible hablar con él, practica el matonismo político"

La negociación de los Presupuestos de 2023 para la capital era una caldera en ebullición que en algún momento tenía que explotar. Antes incluso de que fueran presentadas las Cuentas, Vox- supuesto socio preferente de populares y naranjas- impuso una línea roja para sentarse imposible de satisfacer legalmente por el Gobierno municipal: suspender las multas y restricciones a los vehículos con etiqueta A [los más contaminantes] en Madrid. Esto ocurrió hace dos meses . De ese tiempo a esta parte, los de Javier Ortega Smith no han dado su brazo a torcer. De nada servían los ruegos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, para que el portavoz entrará en razón. Este jueves, no se han podido aguantar lo que piensan del número uno de Vox en la ciudad.

Todo ha sucedido durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, que esta mañana -como ocurre una vez al mes- ha tenido lugar en un distrito alejado de Cibeles, en Barajas. Después de pasar revista a los acuerdos alcanzados en la reunión previa , le han preguntado al alcalde cuál era el estado de los presupuestos, que en año preelectoral y con el desgaste acumulado de todo el mandato no tienen visos de salir adelante, y si desde el Ayuntamiento estaban dispuestos a plegarse a la exigencia de Vox con Madrid 360 para revertirlo. Almeida ha tomado la palabra sin rehuir el cuerpo a cuerpo: "Javier Ortega ni está ni se le espera en Madrid y lo tenemos claro desde hace tiempo. Pisa Madrid de forma ocasional, con planteamientos que no son asumibles. Nos queremos sentar a negociar los presupuestos, con los grupos municipales y con Vox, pero no vamos a ceder un chantaje ni a ninguna línea roja".

La cosa no ha quedado ahí. Almeida ha seguido cargando contra con dureza contra el portavoz de Vox. "Si Javier Ortega no se quiere sentarse a negociar o no sabe como justificar que votó abstención, sí y no a los tres últimos presupuestos, que no nos utilice de excusa", ha comenzado. Al tiempo, le ha instado a que acceda, primero, a "sentarse" y, después, ponga encima de la mesa "las cuestiones que estime oportunas para llegar a un acuerdo". Y para finalizar, ha soltado la bomba: "Creo que el problema no es tanto con Vox, sino con Ortega Smith. Yo creo que ese es el problema". De hecho, al término de la rueda de prensa acabaría admitiendo que le "encantaría" tener una interlocutora como Rocío Monasterio, que en la Comunidad de Madrid sí va a respaldar el plan presupuestario de Ayuso.

Rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que este jueves ha tenido lugar en Barajas. Rafa Albarran

Pero, mucho antes, ha pedido paso Villacís. "A mí me gustaría decir una cosa: nosotros hemos presentado unos presupuestos que sabemos que no van a ser los finales porque nos abrimos a negociar. El fondo es negociable (...) Pero las formas también son importantes en políticas y el matonismo político es inaceptable".

A lo que la vicealcaldesa ha añadido:"Tenemos un problema también con Vox, porque lo que no han querido para sus afiliados, porque de hecho le habrá quitado de secretario general probablemente por sus formas, se lo está dando a los madrileños. Es una reflexión que deberían hacer, porque Madrid necesita unos presupuestos y todos Gobierno necesita un socio fiable con quien se pueda hablar". Y el colofón de sus reproches: "Saben que nos han mandado a alguien intransigente, con el que es imposible hablar y que practica el matonismo político y que insulta a diario a nuestro Gobierno".

Entonces, la sala de la Junta Municipal del Distrito de Barajas ha enmudecido. Solo se escuchaba el sonido de los dedos de los periodistas reventando sus teclados para recoger a todo prisa lo que la líder de Ciudadanos acababa de largar. Mientras, Villacís -quien tuvo un papel protagonista para recabar el apoyo del Grupo Mixto en los presupuestos de 2022- seguía con su alocución ante la mirada atónita del alcalde, la portavoz municipal, Inma Sanz, y la presidenta de Barajas, Sofía Miranda, que también han participado en la rueda de prensa. "Es una llamada a la razón, al consenso y a que la gente se comporte con cierta normalidad en política. Las formas son importantes", ha concluido por su parte.