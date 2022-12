Almeida acusa a Ortega Smith de "secuestrar la voluntad" de los madrileños y Villacís de no trabajar: "¿Para qué cobran?"

El Gobierno municipal de PP y Cs ha vuelto a sacar la artillería pesada contra el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, a quien tanto el alcalde como la vicealcaldesa de Madrid le han recriminado que con su enroque sobre Madrid Centra l está impidiendo que se aprueben los Presupuestos de 2023. Almeida, más avezado en el cuerpo a cuerpo, le ha acusado de "secuestrar la voluntad de los madrileños" con solo un 7% del electorado a su favor. Y Villacís, menos proclive a estas afrentas, le ha afeado que hayan sido el único grupo municipal que no ha presentado ninguna enmienda, ni parcial ni total, a las Cuentas. "Cualquiera les diría que si no trabajan, ¿para qué cobran?".

Ha sido la propia Begoña Villacís quién ha comenzado la diatriba mientras exponía los "buenos" datos de afiliación de la ciudad de Madrid. "Esto es gracias a que nos ponemos de acuerdo. Y en este sentido los presupuestos para este año van a ser estratégicos", ha comenzado diciendo. Según la líder naranja, nunca se había "encontrado un grupo político que obvie su obligación de trabajar para los vecinos" como Vox. "Solo vienen a hacer populismo, a hacer el gamberro y a liarla", se ha quejado de su antiguo socio de investidura. "Demuestran que son el partido menos fiable de España para hacer política seria", ha seguido para denunciar sus "risas, chanzas y su creación de insultos".

Tampoco ha sentado nada bien en la dupla local el plantón de Vox a la comisión que dio luz verde este miércoles -a falta de su aprobación en el Pleno- la moratoria para que los vehículos de mercancías con etiqueta B puedan seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones Distrito Centro en 2023 . A juicio de Almeida, esto solo "demuestra que (Ortega Smith) no quería negociar de ninguna manera, porque es la versión 'sanchista' siete años después del 'no es no'". Esto hace referencia a cuando el actual presidente del Gobierno negó a su predecesor, Mariano Rajoy, una gran coalición de Estado. "Pedro Sánchez debe estar contentísimo", ha subrayado el primer edil para censurar que el exsecretario general de Vox está obstaculizando una bajada "histórica" del IBI en la ciudad.

Porque Almeida no se apea de su posición: Ortega Smith es el culpable de la parálisis presupuestaria. Ni siquiera que Rocío Monasterio esté planteándose votar en contra de Presupuestos de la Comunidad de Madrid le hace cambiar de opinión. Ella "ha cometido un error" al presentar tarde las enmiendas a las cuentas del Gobierno regional "y ahora no quiere asumirlo" mientras en el Ayuntamiento "lo que pasa deriva del 'Señor no'", como ha rebautizado esta al portavoz Vox en Cibeles.