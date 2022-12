Rocío Monasterio: "La única posibilidad de Ayuso es retirar los Presupuestos y negociar otros con Vox"

El Gobierno autonómico y Vox, su socio de investidura, no han logrado reeditar un pacto de Presupuestos. El grupo que lidera Rocío Monasterio tampoco consiguió registrar sus enmiendas porque aseguran que sufrieron un problema informático, algo que no considera probado la Mesa de la Asamblea, que ha rechazado las iniciativas. Vox ya ha anunciado su ‘no’ a las Cuentas y Monasterio repasa con 20minutos estas y otras cuestiones.

¿Por qué votarán contra los Presupuestos? El martes, el PP se unió a Más Madrid para votar en contra de que se reconsideraran las enmiendas de Vox, así que nosotros en este Presupuesto no tenemos enmiendas, no tenemos nada que podamos apoyar. No me esperaba esta bofetada, me dejó atónita. Para nosotros es muy duro porque se ha hecho todo el esfuerzo por llegar a un acuerdo y hemos esperado hasta el último segundo para ver si el Gobierno hacía una oferta que pudiéramos asumir.



¿Su posición es inamovible o el Gobierno puede hacer algo para cambiarla?

La única posibilidad que tiene, si es que le interesa alguna de nuestras propuestas, es retirar el proyecto, negociar con nosotros y aprobar un Presupuesto que incluya nuestras enmiendas.

Esto implicaría empezar 2023 sin nuevas Cuentas.

No hay ninguna necesidad de que el proyecto de Presupuestos se apruebe antes del 1 de enero, puede ser a lo largo del mes. No hay ningún límite más allá del interés que tenga el Gobierno en sacar unos Presupuestos que reflejen y que tengan en cuenta las enmiendas de Vox.

¿No es posible el acuerdo sin retirada?Es que la única opción de incorporar formalmente nuestras enmiendas es retirando el proyecto de ley y con una nueva negociación.



¿Va a trasladar a la presidenta una petición formal? Es al Gobierno a quien le interesa sacar los Presupuestos.

"La rebaja del abono debe ser progresiva: hay que ayudar a las familias que más lo necesitan"

Insiste en que sus enmiendas llegaron tarde por un problema que el PP niega. ¿Qué responde?He visto al portavoz del PP insultarnos... prefiero pensar que no está bien enterado.



¿Le ha transmitido su malestar?¿Cómo voy a hablar con alguien que me dice que somos mentirosos? Yo he escuchado a la señora Ayuso decir que teníamos pocas enmiendas y no se me pasa por la cabeza decir que miente. Quiero pensar que el señor Lasquetty no le ha contado que me pidió que redujera el número para que fuera más fácil llegar a un acuerdo.

¿El PP está siendo rigorista aplicando el Reglamento?Yo estoy en la Junta de Portavoces y todos los martes veo que se hacen excepciones. Se admite todo menos cuando hay que reconsiderar un escrito de Vox.



¿Por qué ha sido imposible el pacto que sí cerraron en 2021?Nosotros hemos hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo: ha habido varias reuniones, hemos reducido el número de propuestas y muchas las hemos intentado adaptar para que fueran asumibles. Se nos presentó una propuesta que era una humillación y luego ya no se volvió a hacer ningún intento por parte del Gobierno.

¿Qué peticiones destaca?Pedimos que en este año de crisis tremenda se baje el IRPF. Que si creen que tenemos un problema muy serio de natalidad, que ayuden a los jóvenes con la vivienda. También ayudas al pequeño comercio, que no puede ni levantar la persiana por el gasto de la luz brutal.



Hoy el PP necesita el ‘sí’ o la abstención de Vox para varias iniciativas. ¿Qué harán?Son leyes que ya habíamos pactado con el PP. Nosotros no nos equivocamos nunca de enemigo, aunque nos insulten. Hemos acordado que vamos a apoyar la Ley Ómnibus, la de Farmacia… y cuando damos la mano y miramos a los ojos, cumplimos nuestros acuerdos.



Rocío Monasterio, en un momento de la entrevista. José González

El ‘no’ a las Cuentas, ¿se decidió en la Asamblea o en la dirección nacional de Vox?Vox es un partido en el que no tomamos las decisiones por libre, las tomamos en base a las cosas que pasan y juntos.



¿Influyó que el PP rechace su moción contra Sánchez?La decisión deriva de la votación con la que se eliminan nuestras enmiendas. Yo sí que creo es que la moción está incomodando al PP y a lo mejor se dio la orden de votar contra Vox.

¿Entra en sus planes votar a favor de alguna enmienda de la izquierda?Con la izquierda no quiero ir ni a heredar.



¿Ni aunque vayan en línea de cosas que pide?

No, la verdad.

"En la huelga de médicos hay heridas del pasado (...) heridas de hace muchos años"



¿Ve salida a la huelga de médicos?

Hay heridas del pasado. Heridas de huelgas anteriores, de negociaciones de hace muchos años, que están afectando a la relación que tiene hoy el Gobierno con los médicos. Nosotros hemos ofrecido mediar.

¿Qué proponen?Hay que sentarse con ellos. Si hay un problema para retener médicos, hay que pagarles más. Creo que tenemos que volver a la meritocracia: que la gente que más cobre sea la que más responsabilidad tiene.

Una de sus enmiendas iba en esta línea, ¿no?Es de sentido común. Creo que la mayoría de los madrileños estamos de acuerdo en pagar mejor a los médicos. La sanidad es la joya de la corona y la tenemos que cuidar. Cuando viajas fuera de España te das cuenta de lo importante que es lo que se ha hecho aquí con la Sanidad.



La continuidad del abono rebajado en 2023 no está clara. ¿Cree que debe seguir?

La rebaja tiene que ser con progresividad. A las familias que más lo necesitan hay que ayudarles.

Esta legislatura no se va a reducir la Asamblea como pactaron con el PP. ¿Qué ha pasado? Han hecho todo lo posible para no convocar la comisión en la que se tenía que votar. El PP y el PSOE no tienen ningún interés en reducir el número de diputados.

"Estamos cerrando los equipos para 2023 y a partir de Navidad se harán los anuncios"



Aunque no hubo acuerdo, usted negoció con Ayuso las Cuentas, ¿por qué Vox ni siquiera se sienta en el Ayuntamiento? Alguien se sienta a negociar con quien esté dispuesto a ceder en algo y el alcalde Almeida ha dicho que no quiere mover ni una coma de Madrid 360. Esto quiere decir que va a abrasar a un millón de madrileños porque sus coches van a valer cero euros a partir del 1 de enero. El PP que habla de libertad es una máquina de prohibir, de no permitir la movilidad, de preguntarte a quién vas a invitar a tu casa...



Pero ayer se votó un cambio promovido por el alcalde…

No le ha quedado más remedio, porque los comerciantes del Rastro le iban a montar una manifestación. A mí me preocupan estos comerciantes, pero también ese millón de madrileños cuyo coche va a valer cero. Hay profesiones y hay familias que no pueden ir en patinete, ni en bicicleta ni en moto como va el señor Almeida y no se les puede machacar.

¿Qué tiene que pasar para que Vox negocie?Que haya un alcalde dispuesto a negociar Madrid 360, dispuesto a buscar una salida a ese millón de madrileños.

¿Han decidido ya quiénes van a ser sus cabezas de lista en 2023?Ahora estamos cerrando los equipos de todos los municipios. Como dijo Santiago Abascal, a partir de Navidad se harán los anuncios.



El resto de partidos ya los tiene más o menos... ¿teme que perjudique a Vox no tenerlos?

No… mire qué bien nos salió con Juan García-Gallardo. No lo conocía nadie y tenemos un vicepresidente estupendo en Castilla y León.

"Hay familias que no pueden ir en patinete. Vox hablaría con Almeida si negociara Madrid 360"

¿A usted le gustaría repetir como candidata en la Comunidad? Me encanta la Comunidad y hay mucho trabajo que hacer. Si no está Vox aquí no se hacen muchas cosas.



¿Y le gustaría que su ticket en el Ayuntamiento fuera Javier Ortega-Smith?Sí, estamos trabajando juntos.



El PP no está por la labor de apoyar la moción de censura a Pedro Sánchez que defiende Vox. ¿Qué opina?¿Pero qué piensan? ¿Que pidiendo elecciones Sánchez va a convocarlas? Me parece una ingenuidad. Escuchamos al PP diciendo que están asaltando el poder y las instituciones y la solución que dan es quedarse quietos, es ser meros espectadores del asalto. Si tú ves un asalto, lo que vas a proteger a los españoles, no a quedarte quieto durante un año. Tienen un discurso incoherente.



¿Mantiene relación con Macarena Olona desde que dejó Vox?Creo que está fuera de España y no sé mucho más. En verano sí estaba más en contacto con ella.