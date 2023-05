Javier Ortega Smith: "Madrid mucho mejor que con Carmena y bastante peor de lo que podría estar con Almeida"

El candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, confía en formar un gobierno de coalición con el PP de José Luis Martínez-Almeida después de las elecciones municipales del 28 mayo. Sobre esa futura alianza, su pasado en Cibeles desde que aterrizara en 2019 y el presente de la ciudad charla con 20minutos a escasas semanas de las urnas.

A usted le gusta ser realista. ¿Qué expectativas electorales tiene?

Bueno, en política lo primero que tiene que hacer cualquier aspirante es tener los pies en la tierra. Aquellos que viven en el mundo de Yupi flaco favor hacen a los madrileños. Creo que Vox va a ser decisivo para impedir que la izquierda vuelva a gobernar en Madrid y vamos a ser decisivos para formar un gobierno que, necesariamente, será en coalición con el Partido Popular.

¿Eso significa que van a exigir entrar en el Ayuntamiento de Madrid?No vamos a exigir nada, lo van a exigir los madrileños. La democracia es el resultado de una votación en la que los votantes le dicen a cada una de las candidaturas hasta dónde le dan fuerza para gobernar. Si los madrileños quisieran que una de las opciones políticas que nos presentamos a las elecciones gobernara en solitario, le daría la mayoría absoluta. Pero, si se diera el caso de que tenemos un 70% de los apoyos y el PP un 30, pues gobernaríamos con un 70. O al revés. No queremos ni más ni menos que lo que digan las urnas.



¿Cuántos concejales calculan que puede conseguir?

Siendo muy realista y respetando la voluntad de los madrileños, podríamos estar entre lo que tenemos actualmente (4) y duplicarlo (8), algo que, por cierto, no haría ningún otro partido político. Si confiaron en nosotros en el 2019 sin habernos visto actuar, ahora que saben cómo trabajamos, lo responsables que somos y, sobre todo, que lo que decimos en campaña, lo cumplimos, hay posibilidades de que lo consigamos.

Estamos mucho mejor que con Carmena, pero si Almeida hubiera cumplido estaríamos todavía mejor"

¿Cuatro años después de aterrizar en Cibeles, cómo ve la ciudad?

La veo mucho mejor de lo que estaba cuando la encontramos y algo o bastante peor de lo que podría haber estado.Es decir, si nos comparamos con el Madrid de Carmena, evidentemente estamos mucho mejor, empezando porque no tenemos que soportar los delirios ideológicos de la extrema izquierda. Pero si Almeida hubiera cumplido todos los pactos que firmó con Vox tendríamos una ciudad más limpia, y no lo es a pesar de que se ha invertido mucho dinero, más segura, y seguimos viendo día tras día machetazos, peleas de bandas juveniles o pisos con ocupación o una ciudad más ágil en administración.

Javier Ortega Smith en la plaza de la Villa. José González 20minutos

¿Podría calificar el mandato de Almeida y justificar dicha nota? Se queda en un cuatro y medio pelado. No llega a aprobar por una razón que es desconocida por la inmensa mayoría: lo peor que tiene un político es haberse reído de sus votantes. Almeida, con el peor resultado en la historia del PP, tuvo la generosidad de encontrarse con el apoyo de Vox a cambio de nada, y mintió como no recuerdo que haya mentido ningún candidato en democracia al decir que acabaría con Madrid Central.

Se infiere por su respuesta que no confía mucho en la palabra del alcalde. ¿Esto podría afectar a la gobernabilidad de una futura alianza?El alcalde lo utiliza permanentemente como excusa, pero fue él quien dijo que acabaría con las políticas de Carmena y terminó creando un Grupo Mixto ilegal para aprobar la Ordenanza de movilidad y ampliar las restricciones. Por tanto, los que podemos sentirnos ofendidos y desconfiar somos nosotros. ¿Dentro de esa desconfianza hay posibilidad de llegar a un acuerdo? Sí, pero dentro del gobierno. Lo que no podemos es extender otro cheque en blanco con acuerdos que luego se incumplen.

¿Madrid es segura?Está considerada una de las más seguras del mundo. Ahora bien, empieza a perder seguridad porque algunos solo se mueven por estadísticas y dicen ‘el número de homicidios, comparado con Caracas, son muy bajos’. Sí, pero hay personas que tienen miedo a que sus hijos vuelvan caminando de la escuela porque les han robado el móvil o mayores que no se atreven a quedarse en la plaza a partir de una determinada hora. Tenemos que acabar con eso, aunque porcentualmente todavía no sea un gran problema.

Madrid empieza a ser insegura porque algunos solo se fijan en las estadísticas"

¿Cómo piensa ponerle fin? Mayor presencia policial en las calles, dar el amparo y la cobertura institucional a nuestra policía para que pueda actuar sin miedo a que le abran un expediente y liberarles de sus labores administrativas. Además, tenemos más de cinco millones de euros que el Ayuntamiento debe destinar a estas prioridades. Sin seguridad, se pierde la libertad. Hay que mandar un mensaje muy claro a los okupas, a las bandas de delincuentes y las mafias del tráfico de personas y la venta ilegal: en Madrid tolerancia cero.

¿Por eso hizo los vídeos? Se le ha acusado de matón al enfrentarse a unos manteros por vender en el Retiro sin pagar la tasa municipal.Que no hagan demagogia ni caigan en el buenismo. Algunos preferirían darles golosinas y bocadillos al top manta para que estén más a gusto. Lo mismo con los okupas [otro vídeo]. Cuando hay muchos españoles que tienen miedo a que pueda ocuparse su vivienda, tienen que ver en los políticos una actitud firme. Es un mensaje que se le está dando a estos delincuentes que actúan con chulería, que amenazan a los vecinos, que tienen los portales, las escaleras llenas de mugre, que trafican con droga y que si algún pobre vecino se atreve a llamarles la atención, lo tiran por las escaleras. Si entran en la casa del alcalde, porque lo hemos visto con ministros del Gobierno, en menos de cuatro horas esta allí la Guardia Civil liberando su casa. Desgraciadamente, tengo que vivir con escolta desde hace muchos años, pero si me tengo que enfrentar a un top manta lo voy a hacer, porque no le podemos pedir a ese pobre anciano, joven o mujer que se encare a las bandas.

¿Pero no cree que ese mantero, por ejemplo, es el eslabón más débil de la cadena?Claro que sí. Una de las cosas que denuncio es que ese eslabón es una cadena que comienza en África o en Asia, donde las mafias coaccionan a las familias cobrándoles ingentes cantidades de dinero, como 3000 o 4.000 €, para poder pagar a las mafias y mandar a sus hijos, por cierto, a los mejores, a los más preparados, a los más fuertes, a los que tienen más salud, dejando en sus pueblos de origen, a los ancianos, a las mujeres y a los hombres más desvalidos, a una aventura terrorífica donde se juegan la vida en el mar o metidos en los bajos de un camión. ¿Por tanto, qué es lo que hay que hacer? No estoy diciendo ir a por el top manta como persona, que me da verdadera lástima que trabajen horas y horas bajo el sol por una miseria, digo cortar el negocio de las mafias, diciéndoles que no va a haber una sola calle, ni una sola plaza de Madrid donde puedan vender su mercancía. Si les corto el grifo, acabo con el efecto llamada.

¿Alguna receta para la economía?Lo primero, crear las condiciones para generar trabajo y riqueza. Empezando por bajar impuestos y agilizar la administración. En contra de lo que dice la izquierda, así tendríamos más recursos públicos, porque en una empresa en vez de dos trabajadores, hay cuatro, con lo que tenemos más gente cotizando. Y ellos, además, tienen más recursos para poder comprarse una casa, un coche, ir al cine o al supermercado. Todo eso genera economía y eso, más impuestos. Es infinitamente mejor una nación en la que todos paguemos muchísimo menos...

Pudieron bajar esos impuestos y ni siquiera quisieron sentarse a negociar los Presupuestos para 2023, que incluían rebajar al mínimo el IBI.

No, llevábamos en nuestro programa, y firmamos en el acuerdo de investidura, la bajada del IBI al 0,4%, la supresión de la plusvalía o la revisión de todas las tasas. Si fuera por nosotros, en 2019 se hubiera hecho. Y por eso le propusimos al alcalde un pleno extraordinario para modificar las ordenanzas fiscales.

Si fuera por Vox, en 2019 se hubiera rebajado el IBI al mínimo legal. Iba en nuestro programa"

¿Tiene en mente alguna reforma urbanística? Madrid necesita una revisión completa del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Con ello, pondremos mucho suelo público para construir viviendas tanto de régimen privado como de protección pública. También hay que acabar con el urbanismo burocratizado, no puedes estar esperando tres o cuatro años a que te dejen de una puñetera vez construir un casa o poner en marcha un establecimiento.





Javier Ortega Smith, durante la entrevista en su despacho José González 20minutos

¿Y medidas más concretas?Para que circulen, los vehículos necesitan calles y aparcamientos. Por tanto, además de ensanchar muchos viales, realizaremos el plan de aparcamientos de residentes que fue sospechosamente paralizado. Esto significa que si usted quiere entrar a trabajar en la ciudad, yo le propongo que en vez de gastar gasolina y tiempo en atascos, deje el coche cerca de una parada de metro o bus. Yo lo vigilaré con cámaras y policía municipal, será gratuito e, incluso, el transporte será bonificado.

"Hay que cerrar el tráfico solo 8 días al año en lugares concretos, en vez de los 365"

Digamos que logran entrar en Cibeles, ¿la primera medida sería acabar con Madrid 360?Sin lugar a dudas. Porque no es un capricho de Vox, fue una promesa del PP y además es algo que está afectando muy seriamente a la libertad de muchos madrileños y personas que vienen a vivir o trabajar aquí.

¿Cómo lo harán?

Derogando la actual ordenanza y reformándola para que solo se apliquen medidas cuando los técnicos nos digan que en una determinada zona lo requiere y no por caprichos fanáticos que algunos deciden en Bruselas o en el Congreso de los Diputados. También tendremos un diagnóstico diario y real de la situación del aire en Madrid, que, por cierto, es de excelente calidad desde hace más de diez años. Lo que llamamos una política de movilidad inteligente.

La justicia no permite dar un paso atrás en políticas medioambientales...

No es verdad, desgraciadamente tenemos una directiva europea y hay una ley de cambio climático, pero podemos aplicar zonas de bajas emisiones cuando sea estrictamente necesario.

¿Cuándo?

Tenemos un estudio que han hecho especialistas de medio ambiente donde se muestra que hay que actuar puntualmente entre siete y 12 días al año, en lugares muy concretos, y no cerrar todo Madrid 365 días al año.

¿Y si desde Europa endurecen los requisitos? La UE ha entrado en una espiral absolutamente desquiciada en la que ha llegado a prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2035. Es decir, arruinan la industria automovilística y prohíben la libertad de movimientos. Lo curioso es que esas medidas no se las exigen a China, ni a Estados Unidos ni a la India, que siguen produciendo y contaminando. España representa una mota de polvo en todo el planeta...Pero claro si ven que se les escapa un negocio de recaudación de millones, empezarán a exigir unos niveles con los que no podremos respirar porque emitiremos CO2.

Javier Ortega Smith, durante la entrevista en su despacho José González 20minutos

"Quien me conoce sabe que soy buen amigo de mis amigos"

Prefieren hablar de ideas antes que nombres, pero qué le ha convencido del ideario de Carla Toscano para ficharla como número 2?

Ella ha representado un auténtico ariete contra las imposiciones de la ideología de género, de lo que denominamos las ‘feminazis’, y el negocio de la desigualdad de los españoles ante la ley. Por tanto, creíamos que sería una persona que podía aportar mucho en el Ayuntamiento de Madrid, donde recordarán que fui muy criticado en 2019, cuando me negué a ponerme en una pancarta que decía 'Contra la violencia de género' y algunos llegaron a acusarnos de que éramos los responsables de las muertes. Yo propuse a Carla al presidente de la dirección nacional [Santiago Abascal] y ella aceptó ilusionada. Lo mismo que Cristian Toro, un campeón olímpico en los Juegos de Río que tiene una visión clara del deporte base.

Solo les abandona Pedro Fernández… Me comunicó personalmente que no deseaba continuar en la candidatura. Yo, por respeto, tampoco le pregunté sus motivos, si prefiere dedicarse a las labores de diputado nacional o si tiene proyectos personales o profesionales diferentes. Si me llega haber dicho que quería continuar, estaría hoy en nuestra candidatura porque ha hecho un trabajo extraordinario.

¿Cómo cree que le ven los madrileños?

Creo que hay una diferencia entre los que solo se fijan en la imagen que han creado algunos medios, que dicen ‘este es un tío insensible, duro, autoritario y fanfarrón’, y los que me conocen de cerca, que saben que soy buen amigo de mis amigos, que me emocionan las cosas de la vida y caigo bien cuando me presentan.