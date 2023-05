Almeida contará con "los otros grupos", pero celebra no depender de los "vaivenes" de Vox

Más de 24 horas después de cosechar el mejor resultado en la última década del PP en unas elecciones municipales, el alcalde en funciones de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desvelado sus intenciones para el próximo mandato. Con la mayoría absoluta debajo del brazo, lo que permitirá poder gobernar en solitario, sin rendir cuentas a nadie, el dirigente popular ha asegurado querer liderar su segunda experiencia al frente del Consistorio "llegando a acuerdos con los otros grupos municipales", porque, según ha dicho, "la mayoría absoluta no significa gobernar sin escuchar".

"Entiendo la mayoría absoluta como hablar y dialogar con los otros grupos. Por eso no renuncio a seguir llegando a acuerdos con los distintos grupos políticos", ha subrayado Almeida este miércoles en una entrevista en Antena 3. También con Vox, su socio de investidura en 2019, con el que en último año le había sido imposible entenderse para sacar adelante los presupuestos de la capital o la modificación de las normas urbanísticas. Por eso, la ansiada mayoría -que se cristaliza en 29 concejales- es "una grandísima noticia" para no tener que depender de "los vaivenes" de la izquierda, ni tampoco de los de Javier Ortega Smith, ha valorado.

Almeida se ha mostrado "orgulloso" de ser el primer alcalde que consigue ganar en los 21 distritos de la ciudad de Madrid, lo que demuestra, a su juicio, haber gobernado para "todos" durante los últimos cuatro años. No piensa cambiar esta manera de ejercer el poder, puesto que cree que "el sur no es de la izquierda y los vecinos están hartos del mensaje de confrontación entre el sur y el norte de la ciudad". Su victoria a lo largo y ancho de la capital demuestra, a sus ojos, que "los vecinos del sur les ha trasmitido un mensaje muy claro [a las opciones progresistas]: no se puede ir cada 4 años, decir que son suyos, abandonarlos después y pretender que les voten".

Por tanto, ha garantizado que seguirán trabajando "para dar oportunidades a todos los madrileños, vivan donde vivan". "Vamos a gobernar para todos, también para los que no me han votado", ha lanzado en línea con el mensaje que mantuvo a lo largo de la campaña electoral.

Analizando su gran resultado en las urnas (el mejor desde tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, en 2011), con casi 730.000 votos, el regidor en funciones ha reconocido que la desaparición de Ciudadanos del mapa político "ha influido" en que haya podido casi doblar su marca de hace solo cuatro años. No obstante, ha matizado que "si uno no genera confianza, no le votan". Sea como fuere, ha querido acordarse de la exvicealcaldesa Begoña Villacís y todo su equipo naranja, a los que ha espoleado a "sentirse muy orgullosos por el trabajo que hicieron en la anterior legislatura".