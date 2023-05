Almeida estrenará su mandato con la aprobación de las normas bloqueadas por Vox

Ya tiene lo que tanto ansiaba. Una mayoría absoluta que le permitirá gobernar los próximos cuatro años en solitario, sin rendir cuentas a nadie ni lidiar con ningún socio incómodo como Vox. Ahora, le toca gestionar. En su segunda experiencia al frente del Palacio de Cibeles, José Luis Martínez-Almeida gozará de la fuerza suficiente para sacar adelante las iniciativas que prometió durante la campaña electoral. Las nuevas y las heredadas del mandato anterior que no vieron la luz por no encontrar apoyos suficientes a su izquierda o a su derecha en el Palacio de Cibeles. Con la sartén por el mango de la mayoría, ya no hay excusa para, como rezaba su lema de campaña, prolongar el 'Momento Madrid'.

Antes vendrá la investidura de Almeida como alcalde, que tendrá lugar el próximo 15 de junio. Para entonces, también se conocerá el nuevo equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, hasta la fecha compuesto por seis mujeres y cuatro hombres, con cuatro Áreas en manos de Cs. Razón, en parte, por la que fuentes populares no se atreven a "aventurar" las primeras medidas que acometerá Almeida nada más revalidar el bastón de mando. "Quien encabece cada área verá qué es más urgente en base a su criterio", agregan. No obstante, el ganador sin matices de las elecciones dejó algunas pistas en estas últimas semanas de los compromisos que encarará con mayor apremio.

Normas urbanísticas

Lo más urgente es modificar las normas urbanísticas. Ante todo porque el 5 de agosto decae la moratoria de las cocinas fantasmas que regula, entre otras cosas, el plan de urbanismo de la ciudad. Entonces, como advirtió el exresponsable del ramo Mariano Fuentes, Madrid corre el riesgo de convertirse en la "ley de selva". Capaz de impedirlo a través de su mayoría, Almeida estrenará el mandato aprobando los cambios que bloqueó Vox durante el último año de la legislatura anterior. Sin necesitar ya los votos favorables de los de Ortega Smith, la modificación de las NNUU tendrá lugar en el primer pleno municipal que se celebre en Cibeles, como el propio Almeida ha manifestado en las últimas semanas. La iniciativa ya está redactada, a merced del trabajo que realizó Ciudadanos en al mando del Área de Desarrollo Urbano durante la legislatura anterior. Solo falta votar.

Con el marco normativo de urbanismo renovado, Almeida podrá acelerar en la puesta en marcha de su ambicioso plan de vivienda asequible y pública, en un considerable porcentaje. 204.000 hogares en los nuevos desarrollos de la capital con los que espera dar respuesta al mayor problema de los jóvenes madrileños: el acceso a una vivienda.

IBI al mínimo

Este mandato el dirigente popular tiene la oportunidad de hacer realidad una de sus medidas estrella en la campaña de 2019: rebajar el IBI al mínimo del 04,% que permite la Ley de Haciendas Locales. Después de haber acometido dos reducciones en los últimos cuatro años, Almeida impulsará la tercera y definitiva. Aunque los madrileños tendrán que esperar hasta finales de año para ver el ahorro en su bolsillos, pues no será hasta dentro de unos meses cuando previsiblemente se aprueben los nuevos presupuesto para la capital. Dentro de ese paquete se incluirán las ordenanzas fiscales, donde también tiene cabida la bajada progresiva del tipo de gravamen del Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) del 4% al 3%. Otra promesa electoral del PP.

Operación Campamento

En materia de urbanismo puede que no haya proyecto más importante que el de construir miles de viviendas en los antiguos terrenos militares de Campamento. La conocidísima, por histórica, Operación Campamento. Almedia señaló hace un mes el carácter inmediato de este plan en una entrevista con Servimedia. "No lo retardaremos en el tiempo", apuntó sobre una iniciativa que aspira a levantar 2.000 viviendas de alquiler -el 60% públicas-. Treinta años más tarde, los casi nueve millones de metros cuadrados enraizados en el sur de la capital serán edificados. Los trabajos podrían comenzar en 2024.

Soterramiento de la A-5

En el marco de la Operación Campamento, el jefe de los populares en la ciudad de Madrid está decidido a soterrar la A-5 a la altura del Paseo de Extremadura, compromiso que adquirió en las últimas elecciones con los vecinos del sur madrileño y del que todavía no se conocen más detalles. Almeida insiste siempre que es preguntado por esta cuestión en que el proceso podría iniciarse "mañana mismo", al haberse remitido ya al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el proyecto que comprende de la Avenida de los Poblados hasta la M-40.

Busrapid y búho circular

El capítulo de transporte público también aguarda novedades inminentes. Por un lado, el desembarco del Busrapid, o bus ultrarápido, en los PAUs del norte, que en las próximas semanas podría echar a rodar para conectar Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal. Por otro, la nueva línea de 'búhos', o buses nocturnos, de la de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En este caso, unirá puntos de la ciudad con gran demanda de viajeros con el resto del conjunto de la red nocturna, con el objetivo de evitar desplazamientos al centro, especialmente a la plaza de Cibeles, de donde parten la mayoría de los 'búhos'. Estos tendrán una frecuencia no superior a 15 minutos.