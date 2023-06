Violan y matan a 15 gallinas en una finca privada en Jaén

La Guardia Civil está investigando la muerte de 15 gallinas en una finca privada en el municipio de El Sabiote, en Jaén. Estas habrían sido violadas y posteriormente asesinadas, según informa Ideal. Los hechos tuvieron lugar en las Fiestas del Medievo, durante el fin de semana del 5 al 7 de mayo, aprovechando la ausencia de los propietarios.

Según esta misma fuente, el responsable o responsables de este acto habrían accedido al recinto por el techo, rompiendo la chapa del tejado. Esto hace indicar a los responsables de la investigación que se trataba de una o más personas jóvenes. Además, no se llevaron consigo ningún efecto material ni propiedad, pues solo se limitaron a maltratar a los animales.

Los familiares encargados de cuidarlas fueron quienes se dieron cuenta de este hecho, encontrándose a "las gallinas muertas, algunas agonizando y todas con su parte trasera roja, desplumadas". El gallo de la finca fue el único que sobrevivió.

En los días posteriores los vecinos hallaron a algunas extraviadas, fallecidas y con signos de violencia. Una de ellas, incluso, fue encontrada ahorcada en la rama de un árbol.

Según los familiares, el dueño "no tiene enemigos". "Es por hacer daño o por divertimento. No tienen que estar bien de la cabeza o no iban bien", comentaron las mismas fuentes a Ideal.

Este no es el único caso ocurrido en este municipio. Anteriormente ocurrió algún suceso similar con ejemplares de otra propiedad.