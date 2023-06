Cómo personalizar tus muebles de IKEA: tiendas e ideas para darle más estilo a tus muebles

Los muebles de IKEA son prácticos, funcionales y económicos, pero a veces pueden resultar un poco aburridos y ser demasiado impersonales.

Si estás buscando ideas y accesorios para personalizar tus muebles de IKEA, las tiendas especializadas son tu mejor aliado. En estas tiendas existen una amplia gama de complementos y piezas diseñadas específicamente para adaptarse a los muebles de IKEA.

Inspírate también en proyectos DIY (Do It Yourself, Hazlo Tú Mismo). Explora redes sociales, blogs y revistas de decoración en línea donde los aficionados al DIY comparten sus creaciones.

No hace falta que seas un experto en bricolaje ni que gastes mucho dinero, solo necesitas un poco de creatividad y ganas de renovar tu decoración. Si quieres darle un toque diferente, personal y único, puedes personalizar tus muebles de IKEA con algunos trucos y consejos que te mostramos a continuación.

Cambia los tiradores, un truco sencillo para personalizar un mueble con cajones

Una de las formas más sencillas y rápidas de personalizar los muebles de IKEA es cambiar los tiradores. Hay una gran variedad de modelos, materiales y colores para elegir y que se adapten a tu estilo. Por ejemplo, puedes optar por unos elegantes tiradores de piel para darle un aire sofisticado y cálido a tu armario IVAR, o por unos modernos tiradores metálicos que aporten un toque de elegancia a tu cómoda MALM.

Personalizar los muebles usando colores

Otra opción creativa es pintar tus muebles de IKEA con el color que más te guste o que mejor combine con el ambiente y el estilo. Puedes pintar todo el mueble o solo algunas partes, como las puertas, los cajones o las patas. También puedes crear efectos originales con pintura, como salpicaduras, degradados o estampados geométricos. Por ejemplo, transforma tu mesa de centro VITTSJÖ en una verdadera obra de arte al estilo Pollock, salpicando y garabateando el reverso del vidrio con pintura de diferentes colores.

Forra con telas o papel adhesivo

Si deseas darle más detalle y originalidad a tus muebles, puedes forrarlos con telas o un papel adhesivo. Puedes cubrir todo el mueble o solo algunas partes, como el fondo de una estantería, el frente de un cajón o la superficie de una mesa. Por ejemplo, dale un toque vintage a tu estantería BILLY forrando el fondo de madera con papel pintado, o convierte tu mesa de centro LACK en una pizarra donde puedas escribir y dibujar con tiza.

Explora otras ideas para personalizar y decorar

Además de los ejemplos mencionados, existen muchas otras formas de personalizar tus muebles de IKEA. Puedes añadirles ruedas o patas para facilitar su movilidad, colocar cestas o cajas mediante raíles para tener más espacio de almacenaje, tapizarlos para darles un toque lujoso o agregar luces LED para crear un ambiente acogedor.

A través de simples modificaciones como cambiar los tiradores, aplicar pintura creativa o forrar con telas, papel adhesivo o vinilos, puedes transformar tus muebles en piezas originales. Además, existen numerosas ideas creativas para explorar, desde añadir elementos funcionales hasta jugar con la iluminación. No temas dejar volar tu imaginación y adapta tus muebles IKEA a tu gusto y necesidades.