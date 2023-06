Cómo elegir la longitud perfecta de tus cortinas: hasta el alfeizar, que arrastren o a ras de suelo

El dilema entre elegir cortinas o estores para nuestro hogar no es el único al que podemos enfrentarnos cuando nos mudamos a una casa nueva, ya que si nos decantamos por cortinas para dar una personalidad diferente y personal a cada estancia nos asalta otra duda más: cuál es la longitud perfecta para las cortinas. Para resolver esta idea existen diversos trucos, pero, el mejor es conocer qué tipos de larguras existen y cuáles se utilizan más para que, de esta forma, sea más fácil elegir.

Ikea conoce la incertidumbre de cuán largas deben de ser las cortinas y ha intentado ayudar en su página web a elegir la largura ideal. Y es que, el ecommerce sabe que las cortinas ayudan a controlar la luz, aportan privacidad y aumentan la eficiencia energética, por no mencionar el estilo que dan a la estancia, pero, mucha gente se decanta por estores porque la largura de las cortinas les genera confusión.

Si es tu caso, no tiene por qué. La opción perfecta para no complicarte la vida es las cortinas hasta el suelo, una de las opciones favoritas que más elige la gente. Tal y como explican desde Ikea es una de las opciones más comunes porque es una elección elegante, fácil de mantener y práctica a la hora de limpiar nuestra casa (la aspiradora o el robot de limpieza puede limpiar bien si no arrastran las cortinas). Solo deberás asegurarte de una cosa en esta opción: de que lleguen hasta el suelo, ni que arrastren ni que queden demasiado cortas. Si te decantas por esta opción, este modelo de Ikea te gustará: filtran la luz y proporcionan privacidad, porque evitan que se vea la estancia desde el exterior.

Cortinas de lino de Ikea. Ikea

Cortinas que arrastran

Hay otra forma de colocar las cortinas, también fácil y a la moda, que aportan textura y carácter a una habitación: las que arrastran. Pero, aunque quedan muy bien, debes tener en cuenta que el robot aspirado no pasará si no las recoges y que las cortinas con arrastre requieren algunos cuidados más, ya que tienden a ensuciarse. Lo bueno, es que esta propuesta de cortinas con arrastre, si eliges este modelo de Ikea, solo te costará 30 euros.

Las cortinas con cinta de fruncir te permiten colgarlas directamente en la barra usando el dobladillo o las trabillas. Ikea

Cortinas por seis euros

Por último, Ikea también destaca la propuesta de cortinas sencillas hasta el alféizar. Si vas a colocar muebles como un escritorio o un sofá justo debajo de la ventana, las cortinas que llegan hasta el alféizar son una buena opción. Un consejo profesional del ecommerce sueco es añadir unos centímetros a las medidas de ancho para que parezca que la ventana es más grande. Lo mejor es que estas telas tan bonitas que destaca Ikea solo cuestan seis euros.

El algodón con el que se fabrican estas cortinas es un material natural suave que requiere pocos cuidados y se puede lavar a máquina. Ikea

