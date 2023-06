La frecuencia cada vez más alta en la convocatoria de elecciones generales y también en la presentación de mociones de censura contra el presidente del Gobierno demuestran que la gobernabilidad de España se ha complicado en los últimos años.

De las 16 convocatorias de elecciones generales registradas desde la restauración de la democracia, incluyendo las constituyentes de 1977 y las que se celebrarán el próximo 23 de julio, la mitad de ellas han tenido lugar en los últimos ocho años. Dicho de otro modo, quizás aún más revelador: el 50% de las elecciones generales de los últimos 46 años se concentran en los últimos ocho.

A esas llamadas a las urnas hay que sumar, además, la presentación de mociones de censura, un instrumento constitucional capaz de cambiar un Gobierno, que hasta el año 2017 solo se había utilizado en dos ocasiones, pero que en los últimos seis años se ha desempolvado cuatro veces.

Así, entre elecciones generales y mociones de censura, el sillón de la Moncloa ha estado más en el aire que nunca en los últimos ocho años:

Elecciones generales de 2015

El frenético ritmo electoral arrancó con las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, las primeras de Felipe VI como jefe de Estado. Fueron convocadas por el entonces presidente Mariano Rajoy, que puso fin a cuatro años de una legislatura en la que disfrutó de mayoría absoluta.

Aquellos comicios constataron el fin del bipartidismo con la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, una pluralidad del arco parlamentario que parece estrechamente ligada con la inestabilidad del gobierno, pues obligaba a los dos grandes partidos a remangarse para buscar pactos.

Mariano Rajoy, en el balcón de la sede del PP, en calle Génova. GTRES

Las elecciones de 2015 las ganó el Partido Popular, pero con una mayoría simple de 123 escaños (la absoluta son 176) que no permitió a Rajoy ser reelegido presidente. Fueron las elecciones del famoso "no es no" de Pedro Sánchez, quien rechazó por activa y por pasiva un gobierno de coalición con el PP y también se negó a facilitar la investidura de Rajoy. En última instancia, propició la repetición de elecciones.

Elecciones generales de 2016

La 'segunda vuelta' de las generales tuvo lugar el 26 de junio de 2016 y de nuevo se impuso el PP, esta vez con 137 escaños, 14 más que en 2015, pero todavía insuficientes para formar un gobierno sólido. El PSOE perdió 5 escaños respecto a los anteriores comicios, obteniendo 85 diputados, su peor resultado desde la restauración democrática. El gran beneficiado de la repetición electoral fue Podemos, que junto a sus confluencias se disparó hasta los 71 escaños.

Pedro Sánchez dimite EUROPAPRESS

Ante ese panorama crítico para los socialistas, Sánchez acabaría dimitiendo en octubre como secretario general del PSOE después de una convulsa guerra interna por el control del partido. Una gestora asumió temporalmente el mando en Ferraz y posibilitó la investidura de Rajoy, en cuarta votación, con la abstención de los diputados socialistas (Sánchez entregó su acta de diputado antes de la votación para evitar tener que abstenerse).

Primera moción de censura contra Rajoy (2017)

Apenas ocho meses después de jurar el cargo, Rajoy tuvo que enfrentarse a una moción de censura registrada por Unidas Podemos, que presentó a Pablo Iglesias como candidato a la presidencia. La gran mayoría del Congreso (76% de los diputados) rechazó esa moción, que solo recibió el apoyo de las confluencias de Podemos, Compromís, ERC y Bildu.

Segunda moción de censura contra Rajoy (2018)

La primera moción fracasó, pero a la segunda fue la vencida y Rajoy tuvo que abandonar la Moncloa el 1 de junio de 2018, antes de cumplir dos años de gobierno. La moción fue registrada por el PSOE, que presentó como candidato a un renacido Pedro Sánchez, ganador de las primarias socialistas en mayo de 2017.

Mariano Rajoy saliendo del restaurante durante el debate de la moción de censura. EFE

Esta ha sido la única moción de censura de la historia democrática que ha salido adelante y permitió la investidura de Sánchez con el apoyo de Podemos y los partidos nacionalistas.

Primeras elecciones generales de 2019

Al fracasar en su intento de aprobar los Presupuestos Generales, Sánchez convocó elecciones anticipadas cuando solo llevaba ocho meses en el cargo, quedando establecidas para el 28 de abril de 2019.

La victoria fue para el PSOE, con 123 escaños, por delante del PP (66) y de Ciudadanos, que se quedó cerca de ser segunda fuerza en el Congreso (57). De hecho, el partido naranja tuvo la opción de entrar en un ejecutivo de coalición con los socialistas, pero su entonces líder, Albert Rivera, rechazó pactar con Sánchez.

La cerrazón de Rivera propició una nueva repetición electoral y desencadenó el hundimiento de Ciudadanos.

Segundas elecciones generales de 2019

Ante la imposibilidad de formar un gobierno, los españoles regresaron a las urnas el 10 de noviembre de 2019, unas elecciones que volvió a ganar el PSOE, aunque con tres diputados menos que en abril (120). El PP se recuperó del mal resultado anterior y creció hasta los 89 escaños, gracias en parte al ocaso de Ciudadanos, que perdió 47 diputados y se quedó con diez.

Aquella repetición electoral fue también la del gran salto de Vox, que ya había asomado la cabeza en abril y que ahora dobló sus resultados para alcanzar los 52 escaños.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras firmar el acuerdo para un gobierno de coalición. EFE

Sánchez consiguió ser investido en segunda votación tras alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos para formar el primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia y a pesar de haber afirmado meses antes que "no dormiría tranquilo" con ministros de Podemos en su gabinete. Su investidura salió adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias; y la abstención de ERC y Bildu.

Primera moción de censura contra Sánchez

En octubre de 2020 Vox presentó una moción de censura contra Sánchez, con Santiago Abascal como candidato a la presidencia. Condenada al fracaso desde el principio por falta de apoyos, la moción se debatió los días 21 y 22 de octubre y solo obtuvo los votos favorables de la formación verde.

El resto de partidos, incluido el PP, votaron en contra, siendo la moción con menos apoyos de toda la historia democrática. 298 votos en contra permitieron a Sánchez y a su Gobierno salir reforzados.

Segunda moción de censura contra Sánchez

Pero en Vox no se dieron por vencidos y hace solo un par de meses, el pasado 22 de marzo, intentaron derrocar a Sánchez con una nueva moción de censura, esta vez con Ramón Tamames como candidato.

Ramón Tamames (i), sentado junto al líder de Vox, Santiago Abascal (d), en la moción de censura contra Pedro Sánchez. EFE

El resultado fue el mismo porque la moción solo recibió el apoyo de los diputados de Vox y un voto del Grupo Mixto. La única diferencia fue que el PP optó en esta ocasión por la abstención en lugar de votar en contra.

Elecciones generales de julio de 2023

Tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, que fueron un jarro de agua fría para el PSOE frente al avance del PP, el presidente Sánchez sorprendió al día siguiente convocando elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio, las primeras generales de la historia que se celebrarán en pleno verano.

Serán las quintas elecciones generales en los últimos siete años y siete meses (desde diciembre de 2015), con cuatro mociones de censura de por medio, una agitada época para la política española que tiene visos de continuar en los próximos meses.