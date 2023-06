La visita de Alberto Núñez Feijóo a El programa de Ana Rosa este jueves ha supuesto una gran revolución en la televisión de nuestro país. El candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular no ha dudado en responder a todas las preguntas formuladas por Ana Rosa Quintana.

Así, el líder de la formación azul ha confesado que, pese a ser bilingüe, pues habla perfectamente gallego y castellano, hay un idioma que aún se le resiste.

Así, el que aspira a ocupar la Moncloa ha destacado: "Yo sí he practicado y hablado gallego durante todas mis actuaciones institucionales en Galicia y soy bilingüe desde ese punto de vista. Mi problema no es el gallego ni el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación".

Ante esto, Quintana ha preguntado al político si había comenzado a prepararse, ante lo que Feijóo ha respondido: "Justo tenía el profesor para empezar el lunes pasado y, ahora, resulta que me convocan elecciones. No pasa nada, vamos a trabajar en ello".

Pese a esto, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado que no tendrá problemas en hacerse entender: "Lo importante en las Cumbres Internacionales que se hacen con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir. No voy a tener ningún problema en explicarme en la segunda lengua del mundo".