Sosiego entre los diputados ante las futuras listas de Feijóo: asumen los cambios y confían en que no haya una gran limpia 'casadista'

Toda la mano que tendió Alberto Núñez Feijóo a sus barones para elaborar las listas municipales y autonómicas la replegará para las listas del Congreso y del Senado. Fue el primer recado que dejó a los populares a su llegada a Génova. De ahí, que a nadie sorprenda que, tras cumplir con su promesa previa al 28M, el líder recién coronado por las urnas reconfirmase ante los suyos que ahora viene su turno. Los diputados lo asumen con "tranquilidad" y confían en que no haya una limpia 'casadista'. Los hay, también, que advierten del perfil práctico de Feijóo, de quien esperan que busque rodearse de gestores. Y esto pasa por iniciar un juego de sillas.

"A nadie le extrañará que haya una renovación porque lo que quiere el líder es rodearse de gente con experiencia en gestión, cosa que ahora no existe porque el Grupo Parlamentario Popular está hecho a imagen y semejanza de Pablo Casado y de Teodoro García Egea", sostiene un diputado popular. En cambio, la mayoría de sus compañeros vaticinan que el cambio será menor. Primero porque consideran que no está en el ADN de Feijóo; segundo, porque ya no quedan fieles al expresidente popular; y, tercero, por las perspectivas de ganar nuevos escaños tras las generales del 23 de julio.

"El estilo de Feijóo no es arrasar, sino meditar los cambios", señalan quienes confían en que frente al "cambio profundo" que suele sucederse con la llegada de un nuevo líder, el actual apaciguará el proceso. En lo que coinciden todos los diputados consultados por este medio es en que "Feijóo no hará una escabechina dogmática", como la que sufrieron -dicen- con su antecesor Pablo Casado. Y más en un momento dulce para el PP, que presume de unidad año y pico después de su mayor crisis interna. "No debería cesar a dirigentes que incomoden", opinan desde el Grupo Popular.

"Él busca perfiles gestores, pero no va a haber limpieza ideológica como la de Casado, quien laminó al equipo anterior con independencia de su capacidad". Por el contrario, los diputados han visto cómo la nueva dirección trabaja con "sentido común y equilibrio razonable", sin ver dogmatismo, ya que ha trabajado con cada uno de ellos. "Todo el mundo ha tenido su espacio".

Sobre todo -y aquí entra la segunda razón-, apenas quedan fieles al exlíder. "Como siempre ocurre, hay nombres que responden al momento casadista y que ahora tienen poco sentido. Pero ¿a que casadista podría quitar que diera que hablar?", se pregunta un parlamentario, queriendo evidenciar que no hay fieles al expresidente popular. "No existen ya diputados casadistas", añaden desde otro escaño.

En todo caso -y como tercer motivo- los ánimos son de sosiego por las expectativas de crecimiento, a lo que se suma mucho movimiento de escaños a los territorios conquistados en las elecciones municipales y autonómicas. "Cuando la perspectiva es pasar de 88 escaños a unos 150, la tranquilidad es absoluta", dicen unos; "al crecer las expectativas tampoco tiene que resultar difícil abrir hueco", comentan otros. "Tranquilidad", insisten, porque "aunque haya limpia, la voluntad es no dejar muertos ni heridos".

Mientras unos alaban el papel que han tenido los diputados durante la campaña y este curso político, en especial el de la portavoz Cuca Gamarra por su liderar la oposición desde el Congreso [Feijóo es senador], otros destacan la falta de experiencia en algunos diputados. "Feijóo se ha encontrado que no hay capacidad suficiente de gestión en el Congreso. Hay más experiencia en el Senado. Se refiere, precisamente, a todos aquellos que fichó el anterior equipo. Si bien augura que la época de escabechinas "se acabó", resulta, que "hay mucho casadista que no está preparado", por lo que aconseja a Feijóo conformar unas listas en base al perfil más experimentado.