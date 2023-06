Llega un verano tórrido y de fenómenos extremos a España: "Se prevé más calor de lo normal, pero también más tormentas"

Las lluvias y tormentas que están afectando a España en los últimos días podrían tener un fin muy cercano, aunque no definitivo. Con la llegada del verano climatológico y la marcha de las borrascas atlánticas y mediterráneas, el calor extremo podría tomar Europa en los meses venideros. Según las previsiones de cara al próximo trimestre, España registrará fenómenos meteorológicos extremos, acompañados en algunos casos de tormentas, tal y como apunta Meteored.

Estos pronósticos, realizados a largo plazo, están basados en analizar los rectores del tiempo a nivel global, es decir, no se detienen en predicciones detalladas al uso de un lugar. Algunos de los factores utilizados para determinar la tendencia de los próximos meses son los sistemas de presiones a gran escala, el posicionamiento de la corriente en chorro, las temperaturas del agua del mar o las tendencias de meses anteriores, entre otros.

Tal y como apunta Francisco Martín, meteorólogo en Meteored, "para este verano hay un período de transición de La Niña (fase fría), que ha durado 3 años, a El Niño (fase cálida), que se desarrollará en las aguas del Pacífico tropical". Esta transición podría traer episodios inestables.

Con este análisis -que enmarca junio, julio y agosto-, se prevé un área de anomalía negativa de presión por bajas térmicas sobre la Península, lo cual podría traer tormentas y chubascos algo más activos de lo normal. "Se prevé más calor de lo normal, pero también más tormentas", explica Martín.

Un verano que podría registrar récords

El verano climatológico de 2022 fue el más caluroso de la serie que comienza en 1981, con una temperatura media extraordinariamente cálida. Fueron tres las olas de calor que azotaron la Península, siendo la más intensa la registrada entre el 9 y el 23 de julio.

De esta forma, "los modelos que aplican las tendencias pasadas señala que el verano climatológico que comienza ahora será más caluroso de lo normal, por lo que no tendría nada de extraño que volviesen a registrarse nuevos récords", explica José Antonio Maldonado, director de Meteorología en Meteored.

Anomalía de precipitaciones prevista para el próximo trimestre. METEORED

Sin embargo, no todo son malas noticias. Pese a que la predicción estacional de Europa para el trimestre veraniego apunte a una alta probabilidad de que las temperaturas queden por encima de la media, según el experto José Miguel Viñas "es poco probable que el verano de 2023 sea tan extremadamente caluroso como el 2022".

Ahora bien, esto no significa que no vaya a ser un verano extraordinariamente caluroso, pues teniendo en cuenta que los veranos ibéricos son particularmente sofocantes y ocasionalmente tórridos. "Todo apunta a que el calor extremo volverá a visitarnos este año y no faltará a su cita alguna ola de calor", concluye Viñas.