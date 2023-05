La convocatoria de elecciones generales en España para el 23 de julio ha provocado el fin inesperado de la legislatura y con ello, un buen puñado de leyes que estaban pendientes de tramitación parlamentaria quedan en el limbo y no serán tramitadas. Entre proyectos de ley del Gobierno y las iniciativas presentadas por el resto de grupos parlamentarios, se estima que más de 50 normas quedarán pospuestas, al menos, hasta la próxima legislatura.

Mientras que normas como la ley de Vivienda o la reforma de las pensiones está aprobadas y no perderán su vigencia, no ocurrirá lo mismo con determinadas normativas como la ley de familias, la ley de paridad... estas son todas las ayudas que el Gobierno de España iba a conceder y que ahora no recibirán por las elecciones de julio:

Ayuda de 100 euros al mes por hijos a cargo

La ley de Familias impulsada por el Gobierno incluía, entre sus disposiciones, una renta por cuidado de hijos de 0 a 3 años de 100 euros al mes para un mayor número de familias. Esta ayuda incluiría a las familias monomarentales, a quien extendía los beneficios de las familias numerosas. Ahora esas subvenciones y ayudas quedan sin efecto al no haberse aprobado, ya que la actividad legislativa ha quedado paralizada con efecto inmediato.

Permisos retribuidos

La misma Ley de Familias contemplaba permisos parentales retribuidos de 8 semanas para padres con hijos menores de 8 años, así como el permiso remunerado de cinco días al año para el cuidado de familiares o convivientes, o un tercero "por causa da fuerza mayor" que contemplaba repartir por horas y acumularlas en hasta cuatro días al año por motivos urgentes e imprevisibles. Todos ellos quedan sin tramitación parlamentaria y sin aprobación.

Subvenciones a las enseñanzas artísticas

El Ministerio de Educación se queda sin aprobar esta norma que planteaba equiparar las ayudas de las enseñanzas universitarias a los estudios superiores relacionados con las enseñanzas artísticas, unas ayudas que según estimaba el departamento de Pilar Alegría, iba a afectar a unos 140.000 estudiantes, 14.000 docentes y 690 centros.

En junio vence la rebaja del IVA de los alimentos

El próximo 30 de junio vence la rebaja del IVA a los alimentos, una medida aprobada para paliar la inflación consecuencia de la guerra en Ucrania. Al no tener ya el Gobierno capacidad de aprobarlas, dependerá de la Diputación Permanente establecer si continúan en vigor o pierden su estatus.

En el aire las ayudas de energía, transporte, Interrail...

Lo mismo ocurre con una serie de ayudas aprobadas por el Gobierno pero que expiran antes de las elecciones o no han llegado a aprobarse. Dependerá de la Diputación Permanente renovar su vigencia, aprobarlas o que queden sin efecto.