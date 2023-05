Feijóo se rinde a la euforia en el cierre de campaña: "Después de siete años vamos a ganar las elecciones otra vez"

La euforia ha invadido el auditorio de Ifema de Madrid en la tarde noche de este viernes. "Después de siete años vamos a ganar las elecciones otra vez", ha lanzado por todo lo alto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el cierre de campaña electoral ante más de 2.500 personas. El líder de la oposición contabiliza el éxito anunciado en el "cansancio" general por las políticas de Pedro Sánchez. "Vengo a pedir el voto de la España cansada del sanchismo que quiere empezar a derogarlo desde el próximo domingo; es un sentimiento común".

Así, el líder de la oposición ha centrado su último mitin de campaña en el principal mensaje que ha ido trasladado por las 17 comunidades autónomas a las que ha viajado y los 15.000 km recorridos. "¿Y en qué consiste derogar el sanchismo?" Feijóo vuelve a explicarlo, una última vez, ya que en tres horas dará comienzo la jornada de reflexión.

"Significa recuperar el valor de la palabra; velar por la independencia de las instituciones; gobernar con sentido común y para todos; devolver el prestigio a nuestra nación; recobrar los valores colectivos que han intentado dilapidar; defender la democracia alto y claro y no callarse ante nadie, y no tener miedo por ser el representante de la mayoría silenciosa en nuestro país". En otras palabras, frenar "los constantes escándalos del PSOE a lo largo de esta campaña, como las listas de Bildu con asesinos o los casos de compra del voto por correo", o votar en contra de "abaratar los delitos de agresión sexual o corrupción".

A todo ello, al "cansancio" por el sanchismo y a los últimas polémicas, es a lo que el popular fía su éxito del próximo domingo. Es más, Génova no descarta la gobernanza en ninguna comunidad: "No hay ninguna autonomía en la que no estemos como máximo a dos escaños de sumar con Vox", sostienen subrayando su "absoluta prudencia".

El optimismo perdura al término del acto. Pero dirigentes de la dirección nacional rebajan el tono. "La euforia es lo peor para un cierre de campaña. Ahora mismo [viernes] tenemos cero votos". Eso sí, al mismo tiempo, cuentan con que "no hay encuesta que mida el impacto de los últimos días", después de conocerse que concejales socialistas habrían comprado de votos en diferentes puntos de España, que una alcaldesa socialista estaría implicada en el secuestro exprés de su compañera concejala en Maracena (Granada) y que en las últimas horas ha dimitido otro candidato socialista por su vinculación con la banda Latin Kings.

"El sanchismo lo ha manchado todo y no tiene límites; la democracia no está en venta, es impagable y vamos a defenderla votando el domingo" ha incidido Feijóo para pedir el voto específico de quienes votaron anteriormente a Vox y al PSOE. "Pido el voto a los votantes liberales y de centro a los que ya no ilusiona el proyecto de Ciudadanos, inmerso ya en nuestro carril; a los de Vox, que votaron al PP y desean gobiernos fuertes y comprometidos; y a los socialistas avergonzados". A todos ellos espera y desea ver "en la calle Génova una vez finalizado el escrutinio".